CNCAV explica de ce a intarziat livrarea vaccinului de la Pfizer BioNTech. O parte din cantitatea de ser va ajunge in aceasta seara pe Aeroportul Otopeni

"Avand in vedere intarzierea sosirii dozelor de vaccin de la compania Pfizer BioNTech, asteptate in cursul acestei dimineti pe aeroporturile din Bucuresti, Cluj-Napoca si Timisoara, Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) face urmatoarele precizari:Din cauza conditiilor meteo nefavorabile, livrarea cantitatilor de vaccin pregatite pentru tara noastra a fost intarziata, insa s-a identificat solutia optima pentru ajungerea acestora in Romania si continuarea in bune conditii a procesului de vaccinare.Astfel, in cursul acestei seri, transa alocata pentru Bucuresti, Constanta, Craiova, Brasov si Iasi va ajunge pe Aeroportul din Otopeni.Maine dimineata, dozele de vaccin vor pleca din Aeroportul Otopeni catre centrele regionale din judetele Constanta, Craiova, Brasov si Iasi, respectiv catre Centrul National de Stocare Bucuresti.Tot maine, restul dozelor de vaccin va ajunge pe aeroporturile din Cluj- Napoca si Timisoara, in jurul orei 10.30", a transmis CNCAV.