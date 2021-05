Statele Unite vor autoriza vaccinul Pfizer pentru copii cu varste cuprinse intre 12 si 15 ani

Pfizer a solicitat autorizatia de utilizare de urgenta pentru vaccinul sau spre a fi administrat copiilor si adolescentilor cu varste cuprinse intre 12 si 15 ani, potrivit CNN care citeaza un oficial guvernamental.''Administratia americana pentru alimente si medicamente (FDA) va trebui sa isi modifice reglementarea privind autorizarea de utilizare de urgenta a vaccinului, insa procesul ar trebui sa fie simplu'', a relatat CNN.Vaccinul Pfizer este in prezent autorizat in Statele Unite pentru persoanele de 16 ani si peste aceasta varsta.Extinderea vaccinarii la adolescenti ar putea deschide campania americana de vaccinare catre alte cateva milioane de persoane.Potrivit informatiilor oficiale, rata de vaccinare a atins un nivel maxim in jurul datei de 11 aprilie peste Atlantic si, desi 55% dintre adulti au primit pana in prezent una sau doua doze, mai este inca drum lung de parcurs pana la atingerea imunitatii colective.Insa, o noua provocare a aparut intre timp: vaccinarea celeilalte jumatati de populatie, care inca ezita.Dintre alegatorii republicani, 29% afirma ca nu se vor vaccina niciodata, comparativ cu 5% dintre democrati si 9% dintre independenti, potrivit unui sondaj recent al Kaiser Family Foundation.