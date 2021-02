Vaccinul Pfizer/BioNTech nu mai trebuie pastrat la temperaturi extrem de scazute. Noile date ar putea accelera campania de vaccinare

Vaccinul Pfizer contra COVID-19, eficient in proportie de 85% dupa prima doza

Datele de stabilitate, pe care companiile le-au prezentat autoritatii de reglementare din SUA, arata ca stocul poate fi pastrat la temperaturi normale ale congelatorului medical de la minus 15 grade celsius la minus 25 de grade celsius timp de pana la doua saptamani, comparativ cu conditiile de depozitare necesare anterioare intre minus 60 de grade celsius si minus 80 de grade celsius.Ugur Sahin, directorul executiv al BioNTech, a declarat ca abilitatea de a pastra vaccinul la temperaturi mai ridicate va oferi centrelor de vaccinare "o mai mare flexibilitate", adaugand ca compania continua sa dezvolte noi metode pentru a face vaccinul "si mai usor de transportat si utilizat". Vaccinul BioNTech / Pfizer a fost primul care a obtinut aprobarea de reglementare in Marea Britanie, SUA si UE anul trecut, dar nevoia de a stoca si transporta fiolele sub minus 60 de grade celsius a complicat lansarea, in special in zonele indepartate fara infrastructura "cu lant de frig".Noile cerinte de depozitare ar trebui sa usureze aceste constrangeri si sa faca vaccinul mai competitiv. Vaccinul Covid-19 de la Moderna, bazat pe tehnologie similara ARN messenger, poate fi deja pastrat la temperaturi normale ale frigiderului intre 2 grade celsius si 8 grade celsius timp de 30 de zile, in timp ce un alt mARN dezvoltat de CureVac din Germania poate fi pastrat la temperaturi similare timp de trei luni. Prima doza de vaccin anti-COVID-19 dezvoltat de Pfizer este eficienta in proportie de 85%, se arata intr-un studiu realizat in randul personalului medica l de la un spital israelian, alimentand dezbaterile cu privire la schema recomandata de doua doze, relateaza vineri Reuters.Constatarile Centrului Medical Sheba arata o eficacitate generala de circa 95% intr-un regim de doua doze efectuate la distanta de 21 de zile in cazul vaccinului dezvoltat de Pfizer impreuna cu BioNTech.Studiul Sheba, care urmeaza sa fie publicat in revista medicala The Lancet, vine la o zi dupa ce cercetatorii canadieni au sugerat ca a doua doza de vaccin Pfizer ar trebui amanata avand in vedere nivelul ridicat de protectie oferit de prima doza, ceea ce ar putea creste astfel numarul persoanelor vaccinate.Cercetarea lor a aratat o eficacitate de 92,6% dupa prima doza de vaccin Pfizer, pe baza unei analize a documentelor transmise in decembrie de compania farmaceutica catre Administratia pentru Alimente si Medicamente (FDA) din SUA. In raspunsul sau, Pfizer a declarat ca schemele de vaccinare alternative nu au fost inca evaluate si ca decizia de a face acest lucru revine autoritatilor sanitare.