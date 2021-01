Mexic e a patra tara care aproba vaccinul anti-COVID dezvoltat de AstraZeneca

Cati mexicani au fost vaccinati

Mexicul va achizitiona 77,4 milioane de doze

Comisia federala insarcinata cu protectia de riscuri sanitare "a autorizat vaccinul AstraZeneca in vederea folosirii de urgenta impotriva virusului SARS-CoV-2", a anuntat luni pe Twitter oficialul insarcinat in Guvernul mexican cu strategia in lupta impotriva epidemiei covid-19, Hugo Lopez-Gatell.Regatul Unit, Argentina si India au dat deja unda verde acestui vaccin.Mexicul si-a lansat la 24 decembrie campania de vaccinare cu vaccinul aliantei americano-germane Pfizer-BioNTech. Aproximativ 30.000 de membri ai personalului medical au fost vaccinati cu prima doza pana duminica, potrivit Guvernului.Presedintele mexican Andres Manuel Lopez Obrador a anuntat ca pana la jumatatea lui ianuarie urmeaza sa fie vaccinati pana la 750.000 de membri ai personalului medical.Mexicul a incheiat un acord cu fundatia magnatului mexican Carlos Slim, laboratorul AstraZeneca si Universitatea Oxford in vederea producerii vaccinului pe teritoriul mexican si in Argentina si in vederea distribuirii acestuia - nonprofit - in America Latina, cu exceptia Braziliei.Potrivit acestui acord, Mexicul urmeaza sa achizitioneze 77,4 milioane de doze.Guvernul mexican a semnat acorduri in valoare totala de 1,659 miliarde de dolari cu diverse laboratoare, in vederea achizitionarii a 200 de milioane de doze, care sa permita vaccinarea - in mod gratuit - a pana la 116 milioane de mexicani in perioada 2020-2021, potrivit Ministerului mexican al Finantelor.Mexicul, cu o populatie de 128 de milioane de locuitori , este a patra cea mai indoliata tara de pandemie, inregistrand 127.757 de morti din cauza covid-19 si 1,4 milioane de contaminari cu noul coronavirus, potrivit ultimelor date oficiale.