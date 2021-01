Vaccinul rusesc impotriva noului tip de coronavirus, Sputnic V, aprobat in Palestina. Cum se va face imunizarea

Autoritatea Palestiniana a comandat vaccinuri de la patru producatori si va obtine de asemenea doze de vaccin de la Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS). Livrarile sunt asteptate sa inceapa in primul trimestru al lui 2021, primii vaccinati urmand sa fie lucratorii din sistemul sanitar, persoanele in varsta si cele cu boli.Autoritatea Palestiniana nu a cerut niciodata in mod oficial doze de vaccin de la guvernul israelian. Potrivit acordurilor de pace, deciziile in domeniul sanatatii publice sunt responsabilitatea Autoritatii. Aceasta a convenit sa-si coordoneze cu Israelul actiunile pentru stavilirea epidemiei.Organizatia pentru drepturile omului Amnesty International i-a cerut Israelului sa-si indeplineasca "obligatiile in calitate de putere de ocupatie" si sa le asigure palestinienilor din Cisiordania si din Fasia Gaza conditii echitabile pentru distribuirea dozelor de vaccin.Citeste si: