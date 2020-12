Un vaccin chinez anti-coronavirus, creditat cu o eficienta de 86%. Serul a fost testat pe 31.000 de voluntari din 125 de tari

Anuntul a adus astfel pe piata un nou concurent in cursa mondiala pentru un vaccin care sa puna capat pandemiei, un efort stiintific in care China si Rusia se intrec cu firmele occidentale pentru a dezvolta o inoculare eficienta, scrie The Guardian Chiar daca incertitudinile care inconjoara compania farmaceutica Sinopharm, detinuta de statul chinez, nu inceteaza sa circule, EAU intentioneaza sa foloseasca vaccinul pentru un program masiv de imunizare pe teritoriul tarii. Cercetatorii din Emirate au efectuat in septembrie o serie de teste clinice cu ajutorul a 31.000 de voluntari din 125 de tari.Ministrul sanatatii din Emirate a declarat ca autoritatile au "evaluat analiza interimara a Sinopharm si nu s-a descoperit niciun motiv de ingrijorare", insa nu a facut referire la efectele secundare ale vaccinului.Spre deosebire de vaccinurile companiilor Pfizer/BioNTech si Moderna, care trebuie depozitate la minus 70 grade Celsius si, respectiv, minus 20 grade Celsius, vaccinul dezvoltat de Sinopharm poate fi transportat la temperaturi de 2-8 grade, un avantaj enorm pentru oamenii care traiesc in zone fara electricitate.Saptamana trecuta AstraZeneca a anuntat un parteneriat cu Institutul Gamaleya din Moscova pentru a studia posibilele combinatii dintre vaccinurile dezvoltate separat de grupurile de cercetatori.Oamenii de stiinta care au creat vaccinul Sputnik V au abordat compania anglo-suedeza pe Twitter in vederea unui parteneriat ce ar imbunatati eficienta si siguranta vaccinurilor.Citeste si: