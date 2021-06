Vaccinul Sputnik V va fi produs si in Europa. Care este prima tara care va fabrica serul rusesc

Serbia este prima tara europeana care produce acest vaccin, in afara de Rusia si Belarus.Presedintele sarb a precizat ca va urmari prin transmisiune video lansarea operatiunilor programate pentru ora 15:30 GMT la Institutul de Virologie Torlak, alaturi de omologul sau rus, Vladimir Putin "In cateva zile veti avea primele vaccinuri produse in Serbia pe care le putem oferi cetatenilor nostri, dar si cetatenilor din regiune, din Europa si din intreaga lume", a adaugat Aleksandar Vucic.Serbia va produce, de asemenea, vaccinul chinezesc Sinopharm, a reamintit el. Tara urmeaza sa produca patru milioane de doze de vaccin Sputnik V in urmatoarele sase luni, a declarat ministrul sarb al Dezvoltarii tehnologice, Nenad Popovic.Vaccinul rusesc Sputnik V a fost aprobat in peste 65 de tari, insa nu a primit unda verde din partea Statelor Unite si a Uniunii Europene.Oficialii rusi s-au declarat optimisti vineri ca vaccinul lor va fi recunoscut de Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) si de Agentia Europeana a Medicamentului (EMA).Serbia a cumparat pana in prezent milioane de doze de vaccinuri chinezesti, rusesti si occidentale.Tara balcanica, cu sapte milioane de locuitori , a vaccinat complet 30% din populatia sa, potrivit datelor colectate de AFP.Pentru a incuraja populatia sa se vaccineze, Belgradul a oferit bonusuri de 25 de euro si a demarat campanii de vaccinare in centrele comerciale.Circa 7.000 de sarbi au murit din cauza COVID-19 si peste 710.000 de persoane au fost infectate cu noul coronavirus.