Ce vaccinuri anti-COVID-19 se mai afla acum in etapele avansate de aprobare. Serurile care vor aparea pe piata in viitorul apropiat

Vaccinuri in faza I (testate pe un numar redus de oameni, in doze mici) - 48

Vaccinuri in faza II (testate pe sute de oameni, inclusiv copii si varstnici) - 36

Vaccinuri in faza III (testate pe mii de oameni, comparatii cu voluntari sanatosi, atentie sporita asupra efectelor adverse) - 27

Aprobate de urgenta, cu utilizare limitata - 6

Aprobate - 8

Abandonate - 4

Vaccinurile utilizate in Romania

1. Pfizer - vaccinul Pfizer este folosit in Romania inca de la debutul campaniei de vaccinare. Se administreaza doua doze, la diferenta de 21 de zile, are o eficacitate de 91,3% si foloseste tehnologia numita ARN Mesager.

2. Moderna - vaccinul Moderna se administreaza in doua doze, la diferenta de 28 de zile, are o eficacitate de 90% si foloseste ARN Mesager.

3. AstraZeneca - vaccinul produs de Oxford/ AstraZeneca, redenumit recent Vaxzevria, se administreaza in doua doze, la diferenta de 56 de zile, are o eficacitate de 76% si foloseste adenovirus.

4. Johnson&Johnson - vaccinul Johnson&Johnson are o singura doza, eficacitatea difera in functie de statele in care au fost facute studiile (72% in SUA, 68% in Brazilia, 64% in Africa de Sud) si foloseste adenovirus.

Situatia vaccinurilor contra COVID-19 in lume, potrivit datelor centralizate de The New York Times , in 1 mai:Vaccinurile utilizate pot sa difere de la o tara la alta. Deciziile se iau in unanimitate la nivelul Uniunii Europene, Agentia Europeana a Medicamentului fiind responsabila de autorizarea serurilor. In schimb, alte tari pot lua independent aceste decizii, cum se intampla, de exemplu, in Rusia si China.Romania a primit pana acum doua transe de vaccin Johnson&Johnson, prima de 60.000 de doze, iar a doua de 48.000 de doze. Initial, compania farmaceutica anuntase ca sisteaza transporturile catre Europa, pana cand Agentia Europeana a Medicamentului (EMA) se va pronunta in privinta cazurilor rare de coagulare a sangelui care au aparut la persoanele sub 60 de ani, predominant femei, in primele trei saptamani dupa imunizare.EMA a decis ca exista "o posibila legatura", dar ca beneficiile sunt mai mari decat riscurile. Cu toate acestea, pe harta locurilor disponibile pentru vaccinare in Romania, vaccinul inca nu apare.Citeste si: Diferentele dintre Pfizer, Moderna si AstraZeneca. Ar trebui sa ne ingrijoreze reactiile adverse? "Oamenii doar raporteaza mai multe reactii din cauza controversei" Vaccinul rusesc Sputnik V, cunoscut si sub numele Gam-Covid-Vac, se administreaza in doua doze, la diferenta de trei saptamani, avand o eficacitate de 91,6%. Este produs de Institutul de Cercetare Gamaleya, aflat in subordinea Ministerului Sanatatii din Rusia. Tehnologia combina doua adenovirusuri, Ad5 si Ad26. Vladimir Putin , presedintele Rusiei, a declarat inca din 11 august ca un organism de reglementare rus, din domeniul sanatatii, a aprobat vaccinul, cu toate ca studiile de faza trei nici nu incepusera. In urma mai multor controverse, declaratia a fost nuantata.Autoritatile au transmis ca probarea este un "certificat de inregistrare conditionat" care va depinde de rezultatele pozitive ale ultimelor studii.Reprezentantii Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) au declarat ca urmeaza sa revizuiasca din nou vaccinul Sputnik V, alaturi de EMA, incepand cu data de 10 mai. In prezent sunt evaluate metodele in care Rusia a facut studiile clinice.Rusia a donat 71.000 de doze de vaccin Republicii Moldova, iar prima transa, de 31.000 de doze, a ajuns in Moldova in 26 aprilie.Vaccinul produs de compania chinezeasca CanSinoBio este cunoscut sub numele Convidecia, se administreaza intr-o singura doza, are o eficacitate de 65.28% si foloseste un adenovirus numit Ad5. Vaccinul este aprobat in China si se foloseste in regim de urgenta in Chile, Ungaria, Mexic si Pakistan.Vaccinul chinezesc produs de Sinopharm, cunoscut sub numele BBIBP-CorV, se administreaza in doua doze, la diferenta de trei saptamani si are o eficacitate de 79.34%. Foloseste adenovirus inactiv si este aprobat in Bahrain, China, Emiratele Unite Arabe si se foloseste in regim de urgenta in Argentina si Bangladesh.Organizatia Mondiala a Sanatatii ar urma sa se pronunte in privinta serului in decursul acestei saptamani.Vaccinul chinezesc produs de Sinovac Biotech, cunoscut sub numele CoronaVac, se administreaza in doua doze, la diferenta de 14 zile. Eficacitatea este diferita, in functie de tarile in care au fost facute studiile (50,65% in Brazilia, 91,25% in Turcia). Este aprobat in China si se foloseste in regim de urgenta si in alte tari, cum ar fi Brazilia, Chile, Egipt, Hong Kong, Indonezia, Mexic, Turcia sau Ucraina.Organizatia Mondiala a Sanatatii ar urma sa se pronunte si in privinta acestui vaccin in decursul acestei saptamani. Covaxin este un vaccin produs in India, care se administreaza in doua doze, la diferenta de o luna, cu o eficacitate de 78%. In plus, poate sa fie tinut la temperatura camerei pana la o saptamana.Se foloseste in regim de urgenta in India, Iran, Guatemala, Botswana, Mexic, Nepal si Nicaragua.Este bazat pe adenovirus inactiv si a fost primul vaccin contra COVID-19 produs in India care a intrat in studii clinice.