Vaccinuri Pfizer false circula in Europa. Seruri ilegale descoperite si in Mexic

Compania a avertizat ca anonimatul oferit de comertul electronic va face sa creasca raspandirea acestui tip de frauda.Pfizer a declarat pentru CNN ca lucreaza indeaproape cu autoritatile pentru a depista amenintari aduse lantului sau de distributie.De mai multe luni a fost spus ca cererea mare de vaccinuri anti-Covid ar putea duce la aparitia de seruri ilegale.Wall Street Journal a scris miercuri ca cel putin 80 persoane au primit la o clinica din Mexic astfel de doze false, vandute cu 1.000 de dolari fiecare. Aparent, ei nu au fost afectati fizic. Flacoanele, gasite in lazi frigorifice portabile, aveau inscrise numere de lot diferite de cele trimise in tara si o data de expirare gresita, a spus Dr. Manuel de la O Cavazos, ministru al Sanatatii din statul Nuevo Leon.Cat priveste Polonia, aici autoritatile au descoperit in apartamentul unui barbat flacoane cu tratament anti-riduri reetichetate ca vaccin Pfizer. Nicio persoana nu a fost vaccinata cu un astfel de ser in Polonia.