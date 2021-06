Vaccinurile Pfizer si Moderna vor contine un avertisment care ii vizeaza pe adolescenti si adultii tineri

Un grup de consultanti al Centrului pentru Prevenirea si Controlul bolilor (CDC) a constatat ca inflamatiile cardiace ale unor adolescenti si tineri adulti au probabil legatura cu vaccinurile, dar ca beneficiile vaccinarii sunt mult mai mari decat riscurile.Pfizer, al carui vaccin a fost autorizat in SUA pentru administrare de la varsta de 12 ani, a afirmat intr-un comunicat sl stie despre cazurile de miocardite si pericardite aparute dupa vaccinarea cu vaccinul ARNm. Potrivit companiei, profilul beneficii/risc "ramane pozitiv".Moderna a afirmat ca are cunostina despre informatiile referitoare la cazurile de inflamatie cardiaca si ca lucreaza cu autoritatile de reglementare.Autoritati de reglementare din mai multe tari au investigat daca vaccinurile pentru Covid-19 ale Pfizer/BioNTech si Moderna, care folosesc tehnologie ARNm, prezinta un risc si daca da, ca este de grav.Potrivit CDC, paciensii cu inflamatii cardiace dupa vaccinare se recupereaza in general si se simt bine.Departamentul pentru Sanatate si Servicii Umane din SUA a publicat un comunicat in care a afirmat ca vaccinurile sunt sigure, eficace, iar efectele secundare cardiace sunt "extrem de rare"."Incurajam cu tarie pe toate persoanele cu varste de cel putin 12 ani, eligibile sa se vaccineze conform Autorizatiei de Utilizare de Urgenta, sa se vaccineze", afirma comunicatul.Medicii si spitalele au fost avertizati de catre CDC sa fie atenti la simptomele de miocardite si pericardite, iar avertismentul FDA va spori atentia.Numarul americanilor care primesc prima lor doza de vaccin COVID-19 a scazut cu aproximativ 85% de cand a atins un varf la jumatatea lunii aprilie si probabil ca nu va indeplini obiectivul presedintelui Joe Biden ca pana pe 4 iulie 70% dintre adulti sa fi primit cel putin o doza de vaccin anti-Covid-19.Numarul cazurilor de inflamatie a inimii par a fi semnificativ mai mari in saptamana de dupa a doua doza de vaccin si la barbati.CDC a identificat 309 spitalizari din cauza inflamatiei inimii la persoanele cu varsta sub 30 de ani, dintre care 295 au fost externate.Dr. Tom Shimabukuro, director adjunct al Biroului de siguranta pentru imunizare al CDC, a declarat intr-o prezentare ca datele de la unul dintre sistemele de monitorizare a sigurantei agentiei - Vaccine Safety Datalink (VSD) - sugereaza o rata de 12,6 cazuri pe milion, in cele trei saptamani de dupa a doua doza, la persoane cu varste de la 12 la 39 de ani.Conform datelor US Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS), au fost observate 347 de cazuri de inflamatie a inimii in saptamana de dupa cea de-a doua doza de vaccin, la persoane de sex masculin cu varsta cuprinsa intre 12 si 24.Asteptarile erau de 12 sau chiar mai putine cazuri pentru barbatii din acest interval de varsta, bazat pe ratele de incidenta ale populatiei SUA, a aratat CDC.Peste 138 de milioane de americani au fost pana in prezent complet vaccinati cu unul dintre cele doua vaccinuri ARNm, potrivit datelor CDC.