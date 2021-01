De ce nu pot fi combinate cele doua vaccinuri - Pfizer si Moderna. "Ce stim cu certitudine este ca ambele folosesc aceeasi tehnologie"

Criteriile de alegere

"Ca o regula in vaccinologie, daca ai inceput vaccinarea cu un anumit produs, care are anumite particularitati de structura, nu continui cu altul. Daca incepi cu un anumit preparat, trebuie ca schema sa fie facuta cu acelasi tip de preparat. Dupa prima doza administrata poti sa iti dai seama daca vaccinul prezinta o reactogenitate mai mare sau o imunogenicitate mai mare", a explicat, pentru Ziare.com, profesorul Doina Azoicai, presedintele Societatii Romane de Epidemiologie."Si aici se respecta niste principii care sunt respectate la toate vaccinurile. O data inceputa schema cu un preparat vaccinal, ea trebuie continuata cu acelasi preparat vaccinal", a punctat medicul epidemiolog.De cealalta parte, secretarul de stat in Ministerul Sanatatii, Andrei Baciu, a subliniat ca alegerea intre cele doua tipuri de vaccin pentru imunizarea populatiei va ramane la latitudinea medicilor, dat fiind faptul ca exista asemanari dar si mici deosebiri intre cele doua seruri."Ceea ce stiu cu certitudine este ca ambele vaccinuri folosesc aceeasi tehnologie a ARN mesager. Ar putea fi o alegere in ideea imunizarii persoanelor care sunt cu varsta de 16 ani. Moderna e pentru persoanele de peste 18 ani. Iar din punct de vedere a eficientei, ele sunt estimate la o protectie de 98%. Adica, eu ca medic, as putea sa fac o alegere atunci cand unul este 90% eficient si altul 95% eficient. Sigur ca alegerea medicului ar putea fi pentru un vaccin cu o imunogenicitate mai inalta", a punctat profesorul Doina Azoicai.CITESTE SI: