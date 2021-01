Valeriu Gheorghita nu crede ca anul viitor va fi nevoie de o noua campanie de vaccinare

Valeriu Gheorghita a fost intrebat, joi seara, la B 1 TV, daca la anul ne vom mai vaccina si a precizat: "Eu cred ca nu vom mai avea o alta campanie de vaccinare si, chiar daca va fi nevoie de continuarea vaccinarii impotriva COVID-19, cred ca acest lucru poate sa intre pe structura normala a Programului National de Vaccinare , prin reteaua de medicina de familie, pentru ca la acel moment speram sa avem suficiente vaccinuri care sa nu necesite conditii speciale de pastrare si de distributie".Gheorghita este de parere ca circulatia cirusului va scadea, odata cu vaccinarea cat mai multor persoane."La nivel global exista un demers de accelerare a vaccinarii colective si de atingere a imunizarii colective. Daca vom reusi, intr-un an-un an si jumatate sa avem 5 miliarde de persoane imunizate circulatia virusului va scadea si se va reduce la nivel de cazuri sporadice, sezoniere si nu mai are impactul acesta epidemic sa impuna vaccinare", a mai declarat Valeriu Gheorghita.Acesta a afirmat ca "foarte probabil ca acest virus va ramane un virus circulant in populatie, mai ales in sezonul rece".CITESTE SI: