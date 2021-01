Coordonatorul campaniei de vaccinare, despre cand se intra in etapa a doua de imunizare si cand va fi prezentata lista cu bolile cronice care se preteaza vaccinarii

"Ne dorim o accelerare a etapelor de vaccinare avand in vedere faptul ca am inceput mai devreme decat preconizam. Dupa cum stim, estimam in perioada lunii decembrie o incepere a campaniei de vaccinare dupa jumatatea lunii ianuarie.Am inceput la sfarsit de decembrie, motiv pentru care vom incepe mai repede si etapa a doua si, asa cum am anuntat deja, din a doua jumatate a lunii ianuarie, practic dupa 15, vom incepe vaccinarea persoanelor din etapa a doua, incepand cu beneficiarii care se afla internati in centrele medico-sociale, rezidentiale, continuand cu persoanele care sunt cu insuficienta renala cronica in stadiul de hemodializa.Dezvoltam un sistem prin care persoanele, dupa ce pleaca din statiia de hemodializa, sa fie transportate cu aceleasi mijloace de transport catre centrele de vaccinare. Vor fi vaccinate si ulterior se va urma traseul obisnuit", a declarat Valeriu Gheorghita duminica seara, la Antena 3.Acesta a mentionat ca pana pe data 15 ianuarie va fi dezvoltata a doua parte a modulului de programare care este destinat tuturor persoanelor din etapa a doua de vaccinare, respectiv cele cu varsta peste 65 de ani si cele cu boli cronice.Valeriu Gheorghita a precizat ca de luni va fi facuta publica lista pentru persoanele cu boli cronice care vor intra in etapa a doua a vaccinarii, decizia cu privire la acestea fiind luata in baza recomandarilor Organizatiei Mondiale a Sanatatii.Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare a anuntat si ca cei care se incadreaza in prima etapa a vaccinarii se pot programa prin intermediul unor dispecerate care sunt puse in functiune la nivelul judetelor."Au fost cateva momente in perioada initiala in care platforma de programare a fost desincronizata cu activitatea centrelor de vaccinare, din cauza faptului ca o mare parte dintre centre nu au intrat in activitate decat dupa data de 4 ianuarie.De la acel moment lucrurile s-au corectat, in momentul de fata sistemul de programare merge bine iar, ca solutie de backup pentru persoanele care nu au reusit sa-si faca programare sunt operationalizate serviciile de call-center din fiecare judet, in care personalul este instruit incat sa poata rezolva orice problema care rezida din programare, atat pentru persoanele juridice cat si pentru persoanele fizice din prima etapa a strategiei de vaccinare", a adaugat medicul.