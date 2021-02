Valeriu Gheorghita: Nu sunt studii care sa arate o corelatie intre frecventa reactiilor adverse si eficacitatea unui vaccin

Cei mai multi dintre cei care au raportat reactii adverse sunt femei, respectiv 77%. "Faptul ca o alta persoana nu dezvolta acest tip de reactii adverse nu inseamna ca vaccinul nu este eficient. Reprezinta doar reactivitatea propriului organism fata de prezenta unui anumit antigen fata de care raspunsul imun a fost activat. Nu sunt studii care sa arate o corelatie intre frecventa reactiilor adverse si eficacitatea unui vaccin", a explicat medicul Valeriu Gheorghita.In ceea ce priveste persoanele imunizate cu serul produs de Pfizer , la nivel national de la debutul vaccinarii au fost raportate 556 de reactii locale cu durere la locul de administrare si 2.324 de reactii generale de tip febra, cefalee, dureri musculare, stare de oboseala si alergii de tip urticarian. La serul Moderna s-au raportat 9 reactii de tip local si 75 de reactii generale. La serul AstraZeneca au fost constatate 7 reactii in total, dintre care 4 de tip local si 3 generale.Citeste si: Coronavirus Romania. 81 de decese si 2.676 de cazuri noi inregistrate in ultimele 24 de ore In ultima saptamana, 9-14 februarie, au fost raportate 432 de reactii adverse la cei care s-au vaccinat, dintre care 76% au fost raportate pe platforma Agentiei Nationale de Medicamentului, iar restul in Registrul Electronic National al Vaccinarilor.Varsta medie a celor care au raportat reactii adverse a fost de 41 de ani, cel mai tanar dintre vaccinati avand 19 ani, iar cel mai varstnic 88 de ani. Dintre cei care au raportat reactii adverse, 77% sunt femei. Reactiile adverse au aparut pana la 31 de zile.El a precizat ca aceia care prezinta reactii adverse sunt sfatuiti sa le raporteze."Incurajam toate persoanele vaccinate care inregistreaza reactii adverse, indiferent de gradul de semnificatie clinica, sa raporteze aceste reactii adverse pentru a avea o imagine cat se poate de clara asupra acestor date si a le face cunoscute opiniei publice", a afirmat Gheorghita.Citeste si: Vaccinare prioritara in judetele cu incidenta crescuta. Anuntul facut de Valeriu Gheorghita Valeriu Gheorghita a mentionat ca fiecare persoana reactioneaza in felul sau la administrarea serului, iar o reactie sau alta nu reprezinta un raspuns diferit la administrarea serului."Frecventa si intensitatea acestor reactii adverse care se inregistreaza dupa administrarea celei de-a doua doze este un lucru anticipat si este un aspect care se regaseste la toate tipurile de vaccinuri. Acest lucru se asociaza cu o reactogenitate mai mare a vaccinului la o persoana deja imunizata cu prima doza. Ca atare, reprezinta reactivitatea corpului nostru, care poate sa fie diferita de la persoana la alta fata de administrarea celei de-a doua doze. De ce? Pentru ca organismul este deja pregatit pentru a recunoaste acel tip de antigen, acea proteina specifica virusului care este generata ca urmare a vaccinului si evident ca declanseaza o reactie de aparare. Faptul ca o alta persoana nu dezvolta acest tip de reactii adverse nu inseamna ca vaccinul nu este eficient. Reprezinta doar reactivitaea propriului organism fata de prezenta unui anumit antigen fata de care raspunsul imun a fost activat. Nu sunt studii care sa arate o corelatie intre frecventa reactiilor adverse si eficacitatea unui vaccin", a explicat Valeriu Gheorghita.Un numar de 629.215 de persoane au fost vaccinate cu vaccinul Pfizer, din care 175.047 au primit doar prima doza.In ceea ce priveste numarul persoanelor care au primit prima doza a vaccinului Moderna, acesta este de 60.916, iar alte 6.812 persoane au primit serul de la AstraZeneca pana in 15 februarie la ora 17.El a mentionat ca majoritatea reactiilor adverse sunt intalnite in primele 24 de ore.In ceea ce priveste eventuala eliberare a concediului medical pentru cei care dezvolta astfel de reactii, Gheorghita a aratat ca, daca sunt reactii adverse care impun odihna pe o perioada mai indelungata de timp, persoana respectiva trebuie sa se adreseze mediului de familie care va elibera un certificat de concediu medical in conformitate cu diagnosticul pe care il va stabili acesta.