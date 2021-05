Valeriu Gheorghita va ajuta la vaccinare, duminica, in comuna unde a copilarit

Duminica, presedintele CNCAV, dr. Valeriu Gheorghita , va merge in locul unde a copilarit, in comuna Izvoru, din judetul Arges. Alaturi de echipa medicala a centrului deschis aici, va vaccina persoanele care doresc sa se imunizeze, se arata pe pagina de Facebook a platformei RO Vaccinare.Activitatea va incepe la ora 10,00, iar vaccinarea se va realiza doar cu buletinul, fara programare in platforma.''Sunt emotionat si nerabdator ori de cate ori revin in locul nasterii mele. Mi-e dor de meleagurile copilariei, de parinti si de toti cei dragi, alaturi de care am crescut. Imi doresc ca impreuna cu ai mei colegi argeseni sa facem inca un pas catre normalitate! Sa vaccinam'', a fost mesajul transmis de Valeriu Gheorghita