Valeriu Gheorghita, in scandalul privind vaccinarea peste rand: "Nu voi demisiona de la sefia CNCAV. Voi pleca atunci cand voi fi inlocuit de premier"

"Nu m-am autonumit in aceasta calitate de presedinte al Comitetului National de vaccinare si nu imi voi da demisia decat atunci cand voi fi eventual inlocuit la propunerea premierului, in coordonarea caruia ma aflu. Aceasta campanie nu trebuie sa se opreasca la un singur om, nu trebuie sa se opreasca la mine, eu va asigur ca am facut alaturi de echipa mea tot ce am stiut mai bine", a declarat Valeriu Gheorghita la B1TV In ceea ce priveste cazurile mediatizate referitoare la cateva mii de persoane care au fost vaccinate deja desi nu s-ar fi incadrat in etapele actuale de imunizare, Gheorghita a precizat: "Comitetul pe care eu il conduc are ca atributii principale coordonarea activitatilor de vaccinare, organizarea activitatilor de vaccinare, ceea ce presupune activitati medicale, elaborare de proceduri, organizare logistica si un alt atribut este cel legat de comunicare.Eu nu am atribut legat de controalele in centrele de vaccinare. Datele pe care eu le prezint public le solicit oficial de la institutiile abilitate, de la Institutul National de Sanatate Publica, pentru ca am nevoie de date validate, care sa nu contina erori, pentru a face o informare corecta si transparenta.Am luat cunostinta de toate datele prezentate in spatiul public in ultimele zile. Am vazut ca sunt pana la 7.000 de persoane care s-au vaccinat si nu ar fi trebuit sa se vaccineze in aceasta etapa. Inca de la debutul campaniei de vaccinare, dupa ce actualul Ministru al Sanatatii, Vlad Voiculescu, a preluat acest , i-am trimis o adresa prin care i-am solicitat sa asigure evaluari periodice in centrele de vaccinare, prin structurile pe care dumnealui le are in subordine. Daca s-a intamplat acest lucru sau nu domnia sa ar trebui sa ne spuna.Pe mine ma intereseaza sa prevenim anumite abateri de la strategie si nu sa venim ulterior cu sanctiuni, dintr-un demers de transparentizare pe care il sustin in totalitate".In ceea ce priveste datele referitoare la vaccinare care au fost publicate recent, apoi sterse si republicate, Gheorghita a precizat: "Nu as putea sa va dau un raspuns pentru ca cei care au pus aceste date probabil ca au simtit nevoia sa faca anumite corecturi sau modificari. Ministerul Sanatatii este parte a CNCAV si cred ca poate sa ne ofere mai multe explicatii despre aceste situatii punctuale de persoane care sunt vaccinate fara sa indeplineasca criteriile de eligibilitate".