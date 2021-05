Medicul Valeriu Gheorghita lucreaza cot la cot cu echipa implicata in maratonul de vaccinare din Bucuresti

"Sunt onorat ca astazi am prilejul sa fiu in mijlocul romanilor si sa pun umarul pentru ajungerea la normalitate, intr-un mediu favorabil si sigur.M-am alaturat personalului medical implicat in acest Maraton al revenirii la normalitate. Cu mandrie, fac parte din echipa personalului vaccinator de la fluxul 11, Sala Palatului", a declarat colonelul dr. Valeriu Gheorghita, presedintele CNCAV. Maratonul Vaccinarii - editia Bucuresti a inceput vineri si se desfasoara pana luni, la Sala Palatului si la Biblioteca Nationala, insumand 50 de fluxuri de vaccinare. Vaccinul utilizat este cel produs de compania Pfizer, fiind autorizat pentru toate persoanele cu varsta de peste 16 ani.Evenimentul este organizat de Universitatea de Medicina si Farmacie "Carol Davila" Bucuresti, in parteneriat cu Colegiul Medicilor Bucuresti, Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania - filiala Municipiului Bucuresti, Societatea Studentilor la Medicina Bucuresti si Societatea Multidisciplinara a Medicilor Rezidenti, cu sprijinul Primariei Capitalei, prin Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti (ASSMB), si al Comitetului National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV).