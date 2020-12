Valeriu Gheorghita: Astazi s-a concretizat speranta noastra. Vaccinul are acoperire cu un nivel bun de protectie pentru noua tulpina

"Este un moment emotionant pentru toata lumea. Astazi este ziua profesorului Louis Pasteur, parintele microbiologiei si cred ca aceasta campanie de vaccinare reprezinta un tribut adus cercetarii medicale, progresului stiintitfic si tuturor celor care s-au jertfit pentru a salva vieti omenesti si intregului corp medical si tuturor pacientilor care din pacate au avut de suferit din cauza acestei pandemii. Cred ca doar impreuna prin solidaritate, prin coeziune, prin mesaj comun, transparent si onest putem merge mai departe si sunt convins ca putem sa castigam aceasta batalie impotriva pandemiei Covid-19.Astazi s-a concretizat speranta noastra, avem incredere ca lucrurile merg bine, iar eu prin prisma faptului ca sunt coordonatorul acestei campanii de vaccinare ma voi preocupa si va asigur ca fac tot ce tine de minte, de echipa pe care o coordonez ca lucrurile sa se desfasoare cat mai normal intr-un cadru cat mai favorabil vaccinarii asa incat pana la final ultima persoana vaccinata sa fie in conditii de siguranta si sa putem spune imprena sa spunem ca am pus capat acestei pandemii", a declarat Gheorghita.Intrebat in legatura cu contraindicatiile pentru cei care se vaccineaza antigripal, medicul a explicat: "In acest moment datele sustin faptul ca aceste tipuri de vaccinuri trebuiesc facute distantat la un interval de 28 de zile. Practic, inca nu sunt studii care sa certifice siguranta administrarii concomitente a mai multor tipuri de vaccinuri care sa includa si vaccinarea impotriva Covid-19, asa incat recomandarea medicala este, daca ne vaccinam impotriva virusurilor gripale, sa ne vaccinam la 28 de zile pentru Covid si invers".Veleriu Gheorghita a precizat ca a fost trimis necesarul de doze conform solicitarilor de la fiecare unitate sanitara, in baza programarilor efectuate."Trebuie sa intelegem ca sunt flacoane multidoze si cu siguranta vor exista pierderi ale acestor doze si irosiri. Din acest punct de vedere, aceasta estimare nu trebuie sa fie pur matematica, tot timpul putem suplimenta acest necesar tinand cont si de faptul ca este aceasta perioada a anului in care o parte din personal este in concediu, alta parte este recent trecuta prin aceasta infectie, iar altii, care au trecut prin aceasta infectie, au decis sa amane momentul vaccinarii.Faptul ca vorbim de peste 3.000 de persoane care se vaccina in urmatoarele trei-patru zile nu inseamna un refuz al celorlalte persoane, ci pur si simplu o amanare a momentului tinand cont de situatia in care ne aflam la momentul actual vizavi de perioada anului", a subliniat coordonatorul campaniei nationale de vaccinare.Medicul Valeriu Gheorghita a precizat ca, daca lucrurile decurg bine si disponibilitatea vaccinurilor va fi cea de care avem nevoie, ar trebui ca in primele sase luni din acest moment sa poata fi asigurata imunizarea a circa 60-70 la suta din populatie, ceea ce reprezinta nivelul la care consecintele pandemiei sunt mult diminuate si putem pune punct acestui flagel.Conform lui Gheorghita, in 29 decembrie continua vaccinarea, pe 28 decembrie va sosi urmatoarea transa de vaccinuri, confirmarea acestui lucru fiind asteptata in cursul acestei zile. Din data de 29 incepe distribuirea catre cele 370 de centre din unitatile medicale din Romania.Intrebat daca noua tulpina de coronavirus, descoperita in Marea Britanie, se afla pe teritoriul tarii noastre, Valeriu Gheorghita a raspuns: "Romania cu siguranta are aceasta capacitate, exista posibilitatea de secventiere a genomului viral, atat la nivelul Institutului Cantacuzino, cat si la nivelul Institutului de Boli Infectioase profesor doctor Matei Bals, de altfel au fost si facute studii de evaluare a genotipului viral tocmai pentru a vedea care este din punct de vedere filogenetic traseul acestui virus, dar au fost deja publicate, cu siguranta colegii, expertii din Institutul Matei Bals si Institutul Cantacuzino vor face aceste date de secventiere si le vom afla in curand. Nu stiu, dar orice este posibil".El a explicat ca, din ce se stie in acest moment, vaccinul are acoperire cu un nivel bun de protectie pentru aceasta tulpina."Practic mutatiile care au aparut la nivelul proteinei S sunt mutatii minore care un impacteaza acoperirea vaccinala impotriva acestui virus", aargumentat el.CITESTE SI: