Valeriu Gheorhita: 1,6 milioane de doze de vaccin anti-COVID vor ajunge in Romania pana in februarie

Vor fi vaccinati mai intai angajati din cele 10 spitale din linia intai. In urmatoarele etape vor fi vaccinati cei din sistemul medico-social, apoi varstnicii si cei cu boli cronice."De acum in 7 zile ar trebui sa avem prima autorizare din partea Agentiei Europene a Medicamentului. Pe 23 s-ar putea emite autorizarea conditionata de punere pe piata, apoi pe 25 - 26 sa avem primele transe in Romania si se intentioneaza ca pe 27 decembrie sa inceapa activitatea de vaccinare. E o transa simbolica de circa 10.000 de doze care ar asigura vaccinarea a 5.000 de persoane. E vorba de personalul medical din cele 10 spitale din linia intai, care sunt prevazute in ordinul Ministerului Sanatatii privind organizarea spitalelor. Urmatoarea transa - peste 100.000 de doze, care se livreaza saptamanal. Pentru ianuarie, vorbim de aproape 600.000 de doze, deci 300.000 de persoane din sistemul medico-social. In februarie vorbim de aproape un milion de doze. In etapa a doua intra personalul la risc cei peste 65 de ani cei care au boli cronice. In a treia etapa - 5 milioane de persoane", a declarat Valeriu Gheoghita, pentru B1 TV.Acesta a precizat ca vaccinul nu se va gasi in clinicile private si ca vaccinarea va fi gratuita si voluntara."Sunt tari care au acelasi mecanism ca-n Romania de vaccinare gratuita si sunt alte tari care prevad, dupa o anumita etapa, posibilitatea de cumparare. Discutiile de la nivelul Comisiei Europene... s-a adoptat acel mecanism de scutire de TVA a celor care vor sa cumpere vaccinul. Deci sunt date in curs de elaborare. Din cate avem ca informatii pe surse, sunt tari care vor adopta si acest mecanism de cumparare din farmacii", a mai precizat Gherghita.CITESTE SI: