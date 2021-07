Experții estimează că în perioada următoare va crește numărul de cazuri de COVID-19, în România. Ce grad de protecție are populația din țara noastră

Valul 4, mult mai agresiv

Varianta Delta, dominantă în Europa, la finalul lunii august

Gradul de protecție anti-COVID în România

București, Ilfov și Cluj, peste 60% imunitate colectivă

Schema completă de vaccinare, protecție mare împotriva cazurilor grave

Doctorul Valeriu Gheorghiţă a fost întrebat, marţi, într-o conferinţă de presă, dacă tulpina Delta este mai agresivă decât cele de până acum pentru persoanele nevaccinate.”Din datele existente cunoaştem faptul că este mult mai contagioasă şi aceste lucruri deja sunt cunoscute, are o contagiozitate şi o transmitere de la o persoană la alta de două ori mai mare decât tulpina iniţială parentală, cu 60% mai mare decât tulpina Alfa.În ceea ce priveşte virulenţa acestei tulpini, se pare că ar creşte riscul de spitalizare de 2,5 ori mai mult decât tulpinile iniţiale, decât celelalte variante virale de îngrijorare. Ca atare, cumulând faptul că vorbim în momentul de faţă de o tulpină care se răspândeşte mult mai uşor, care are o rată bazală de reproducere a cazurilor de circa 6-7, ceea ce înseamnă că un caz pozitiv generează alte 6-7 cazuri secundare...”, a explicat Valeriu Gheorghiţă.El a menţionat că, pentru persoanele care au trecut prin boală şi nu s-au vaccinat, activitatea neutralizantă a anticorpilor este nedectabilă.”Are o posibilitate şi o capacitate de a eluda parţial răspunsului imun obţinut ca urmare a trecerii prin boală, ca atare din datele care sunt modelate în momentul de faţă, matematic, pe evoluţia cazurilor din India, din Africa de Sud, se estimează că în 20 până la 50% din cazuri persoanele care sunt în momentul de faţă diagnosticate sunt cazuri de reinfecţie.Tot mai multe date arată că, odată ce persoanele au trecut prin boală, la mai mult de şase luni activitatea neutralizantă a anticorpilor pentru varianta Delta este aproape negativă, este aproape nedetectabilă, lucru care se corectează prin vaccinare”, a transmis coordonatorul campaniei naţionale de vaccinare.El a mai fost întrebat dacă valul 4 va avea o amploare mai mare faţă de valul 3."Experţii acest lucru estimează că, într-adevăr, valul 4 va fi mult mai agresiv decât valurile de la acest moment, diferenţele fiind legate de nivelul de imunizare din populaţie, nivelul de vaccinare. Cu cât numărul şi procentul persoanelor vaccinate este mai mare şi aici mă refer în mod deosebit la persoane vulnerabile, cu atât consecinţele negative, traduse prin numărul de persoane spitalizate, numărul de persoane admise în secţia de terapie intensivă şi numărul de decese, va fi mai mic.Cu cât numărul persoanelor vulnerabile este mai scăzut ca acoperire vaccinală, cu atât riscul de creştere a numărului de persoane spitalizate cu formele severe şi persoane care din păcate pot să îşi piardă viaţa”, a explicat Gheorghiţă.El a afirmat că experţii susţin că la sfârşitul lunii august varianta Delta va deveni dominantă.”În momentul de faţă este o preocupare importantă la nivel european şi experţii asta estimează, că, în luna august, la sfârşitul lunii august, varianta Delta va deveni dominantă inclusiv în Europa”, a transmis coordonatorul campaniei de vaccinare.El a declarat că în perioada următoare în România se va înregistra o creştere lentă, dar progresivă a numărului de cazuri."Estimările noastre sunt cât se poate de clare, că vom înregistra o creştere a numărului de cazuri lent, dar progresiv în perioada următoare. Nu este relevantă cifra de astăzi, este important să vedem care va fi evoluţia pe următoarele 7-14 zile pentru a putea într-adevăr să definim un trend al evoluţiei epidemiologice, însă este important să fim foarte atenţi la respectarea măsurilor de prevenţie, să evităm totuşi zonele supraaglomerate atunci când nu e neapărată nevoie să fim prezenţi acolo, să încercăm să respectăm pe mai departe măsurile celelalte, cum ar fi masca de protecţie, să aerisim spaţiile, să fim atenţie la regulile de igienă personală şi cel mai important este să ne adresăm pentru vaccinare”, a mai afirmat Valeriu Gheorghiţă.Coordonatorul campaniei naţionale de vaccinare , Valeriu Gheorghiţă, afirmă că gradul de protecţie faţă de COVID-19 la nivel naţional, obţinut atât prin trecerea prin boală, cât şi prin vaccinare, este estimat la aproximativ 44%, menţionând că judeţele Cluj, Ilfov şi municipiul Bucureşti au peste 60% imunitate colectivă.Valeriu Gheorghiţă a declarat, marţi, într-o conferinţă de presă, că a finalizat, alături de INSP, o estimare a gradului de protecţie faţă de COVID-19 la nivelul României.”Am finalizat alături de colegii de la Institutul Naţional de Sănătate Publică estimarea ponderii populaţionale cu un grad de protecţie faţă de boala COVID-19 obţinut prin vaccinare şi trecere prin boală.A fost efectuată această estimare a persoanelor care ar putea avea un grad de imunitate împotriva formelor severe şi a decesului, estimarea s-a bazat pe acoperirea vaccinală cu cel puţin o doză, cât şi pe numărul estimat de persoane care au fost infectate cu Sars-Cov-2 şi nu au fost vaccinate până în prezent.Estimarea numărului celor trecuţi prin boală s-a bazată pe presupunerea că pentru fiecare persoană confirmată prin test diagnostic au fost alte cinci persoane nediagnosticate. În estimările oficiale din Statele Unite este folosit un multiplicator de 4,3 persoane pentru fiecare caz confirmat”, a afirmat Gheorghiţă.El a precizat că gradul de imunitate la nivel naţional este de 44%."Menţionez că această estimare nu are în spate studiile de sero-prevalenţă, deci practic vorbim de o estimare şi au fost efectuate două estimări, una la nivel judeţean şi una la nivel de unitate administrativ-teritorială. Pentru estimarea la nivel naţional şi nivel judeţean s-a folosit ca baza de calcul populaţia rezidentă în România la data de 1 ianuarie 2020, adică 19,3 milioane de persoane, fiind considerată mai aproape de situaţia reală în momentul de faţă. Ca atare, la nivel naţional ponderea populaţională cu un grad de protecţie faţă de boala COVID-19, cumulat prin boală şi vaccinare, este estimată la circa 44%", a transmis coordonatorul campaniei de vaccinare.El a mai afirmat că judeţele Cluj, Ilfov şi municipiul Bucureşti au peste 60% imunitate colectivă.”Există evident diferenţe de la un judeţ la altul. Sunt două judeţe şi în municipiul Bucureşti, care au o rată de imunitate de grup de peste 60% - judeţul Cluj, judeţul Ilfov şi municipiul Bucureşti care au peste 60% imunitate colectivă. De asemenea, în 25 de judeţe peste 20% din persoane au un grad de imunitate, în 11 judeţe au peste 40% grad de imunitate colectivă şi trei judeţe peste 50% persoane cu grad de imunitate în momentul de faţă”, a transmis Valeriu Gheorghiţă.Președintele CNCAV a mai precizat marti că schema completă de vaccinare oferă o protecţie de peste 90% faţă de riscul de spitalizare , inclusiv pentru varianta Delta, precizând că vaccinurile existente sunt foarte eficiente împotriva formelor severe de boală şi împotriva spitalizărilor. Coordonatorul campaniei de vaccinare a transmis că rata de mortalitate în Marea Britanie este redusă de 30 de ori faţă de valul precedent.