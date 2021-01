Veste buna: Vaccinul Pfizer, eficient si contra noilor tulpini de coronavirus

Conform rezultatelor initiale ale studiului realizat chiar de Pfizer in colaborare cu University of Texas Medical Branch, este probabil ca vaccinul sa aiba o eficienta de 95% impotriva celor doua tulpini noi, despre care se spune ca se transmit mai usor dar nu produc imbolnaviri mai grave decat varianta originala a virusului.Cercetatorii au desfasurat o serie de teste asupra unor mostre de sange recoltate de la 20 de pacienti care au primit vaccinul Pfizer/BioNTech. Ei au descoperit ca in sangele recoltat existau niveluri suficiente de anticorpi care actionau si impotriva acestor doua tulpini.Rezultatele confirma ipoteza imunologilor conform careia, chiar daca virusul sufera mutatii, vaccinurile din prezent ar trebui sa-si pastreze eficienta.Aceste rezultate au fost date publicitatii inca de joi dar nu au aparut inca intr-o revista stiintifica si nu au fost verificate de experti independenti.Virusurile sufera in mod constant schimbari aleatorii ale materialului genetic. Unele astfel de mutatii le ofera agentilor patogeni noi avantaje - cum ar fi faptul ca devin mai usor de transmis.In luna decembrie, o varianta a noului coronavirus denumita B.1.1.7 a fost detectata in Marea Britanie si o alta varianta similara, 501Y.V2, a fost descoperita in Africa de Sud.CITESTE SI: