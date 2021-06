Actorul Victor Rebengiuc a raspuns provocarii pentru campania pro-vaccinare: "Pentru mine vaccinul contine siguranta ca pot participa la spectacole, ca pot merge la mall" VIDEO

"Pentru mine vaccinul contine siguranta. Siguranta ca pot iesi in lume fara masca, ca pot participa la spectacole, ca pot merge la mall sa-mi cumpar ce am nevoie, inseamna speranta ca voi putea fi impreuna cu familia mea fara pericole, asa ca sfatuiesc pe toata lumea sa se vaccineze. Este cel mai bun lucru care sa ne scoata din aceasta nenorocire, din aceasta nesiguranta, din aceasta teama pe care o traim in permanenta. Vaccinati-va! Este cel mai bun lucru pe care-l puteti face!", este indemnul lui Victor Rebengiuc. Lucian Mandruta , Mihai Bobonete, Andreea Esca si Varu Sandel au raspuns de asemenea provocarii lansate de coordonatorul campaniei nationale de vaccinare impotriva Covid-19 Valeriu Gheorghita si au explicat ce contine pentru ei vaccinul.