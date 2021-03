VIDEO Pacientul din sectia COVID care i-a filmat pe demonstrantii anti-pandemie. "Ne desparte doar un gard"

Un pacient din Spitalul CFR Brasov a postat pe Facebook un film inregistrat in seara zilei de luni, 29 martie, avandu-i in prim-plan pe demonstrantii iesiti pe strada pentru a protesta fata de cele mai recente restrictii impuse in Romania pentru prevenirea infectarilor cu SARS-CoV-2.Barbatul a scris si un mesaj relevant despre experientele radical diferite traite de o parte si de cealalta a gardului spitalului."Ne desparte doar un gard. Ei pe strada cerand drepturi, dar netinand cont de obligatii. Dincoace de gard, lume care a incercat sa se protejeze cum a putut mai bine. Faptul ca nu ne-a iesit e dovada ca ne aflam in spital, unii cu tuburi de oxigen pentru a respira mai bine, altii la terapie. Mii de multumiri femeilor de serviciu, infirmiere, asistente medicale si doctori care, purtand combinezoane de protectie, masti si toate cele, s-au ocupat de tratarea pacientilor in Spitalul CFR. Cu respect ma inclin!", a scris pe Facebook pacientul pe nume Mircea Florescu. O imagine virala avand in prim-plan un pacient internat la Spitalul CFR Brasov a facut inconjurul Romaniei in seara zilei de luni, 29 martie. Este vorba despre un pacient COVID care a aparut la fereastra unui salon, purtand masca de oxigen, pentru a urmari multimea de protestatari adunata in fata unitatii medicale.