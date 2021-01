VIDEO Un videoclip educativ despre vaccinul anti-COVID, realizat de fiica de 12 ani a unui medic roman, folosit in campania de informare din Italia

Potrivit Digi 24 , Laura Ghibu, medic roman stabilit in Suedia, a postat pe pagina sa de Facebook o metoda inedita prin care copiii pot intelege beneficiile vaccinului anti-COVID. Totul a pornit dupa ce fiica ei de 12 ani, Astrid Ventimiglia, a intrebat-o cum functioneaza vaccinul anti-COVID. Dupa ce a primit toate raspunsurile, fata s-a intors cu rezultatul, un video cu desene si explicatii pe intelesul tuturor, realizat chiar de ea.Sursa citata mai arata ca Laura Ghibu a facut cateva mici modificari, l-a postat pe pagina de Facebook si dupa doar cateva ore a devenit viral.Ulterior, Laura Ghibu a fost contactata de medicul care a tratat primul caz de COVID in Italia si care i-a cerut permisiunea sa preia videoul pentru campania de informare in toata regiunea Lombardia, fiind trimis la 10 milioane de locuitori din nordul Italiei.Potrivit digi24.ro, Laura Ghibu Ventimiglia, se trage din familia lui Onisifor Ghibu, un nume cu rezonante in istoria Romaniei. Bunicul ei a fost Emil Ghibu, nepot de frate al lui Onisifor Ghibu.Onisifor Ghibu a participat, in toamna-iarna lui 1918, la toate deciziile legate de Unirii Transilvaniei cu Romania. Ulterior, a cunoscut temnitele regimului comunist. A fost arestat si persecutat pentru activitatea lui nationalista, antirevizionista si antisovietica.