Ministrul Virgil Popescu, dupa doza de rapel a vaccinului anti-COVID: "Sunt optimist ca in urmatoarele zile voi dezvolta anticorpii necesari!"

Ministrul Energiei, Virgil Popescu , a declarat, miercuri, dupa ce a primit doza de rapel a vaccinului impotriva coronavirus, ca asteapta sa dezvolte anticorpii necesari si recomanda tuturor sa se vaccineze."Astazi mi-a fost administrata cea de-a doua doza de vaccin impotriva Covid-19, rapelul. Ma simt bine, nu am avut efecte adverse dupa administrarea primei probe, nu am nici in acest moment. Sunt optimist ca in urmatoarele zile voi dezvolta anticorpii necesari! Incurajez pe toata lumea sa se vaccineze! Este "arma" cea mai eficienta impotriva acestui virus, care ne da serioase batai de cap", a scris ministrul pe Facebook Virgil Popescu recomanda, insa, respectarea masurilor sanitare."Dar sa nu uitam in continuare sa respectam regulile de preventie si protectie a sanatatii noastre si a celor dragi. Da, reusim impreuna sa ne imunizam, sa ne aparam pe noi si cei dragi", a mai scris Popescu.