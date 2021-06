Virusul SARS-CoV-2 nu va disparea. Cum impiedica scepticismul oamenilor fata de vaccinare eradicarea pandemiei

Specialistii americani de la Universitatile California si Columbia si de la mai multe centre si fundatii de sanatate din Statele Unite au avertizat ca virusul SARS-CoV-2 va exista pentru multa vreme in lume, el neputand fi eradicat total, datorita mai multor cauze, precum multiplicarea lui rapida in mai multe tulpini, dar si lipsa resurselor financiare din tarile sarace, pentru a lupta cu pandemia, potrivit Foreign Affairs Lumea nu va ajunge foarte repede in punctul in care sa existe suficienti oameni imuni, pentru a opri raspandirea viruslui. Astfel, poate aparea pericolul, ca in anumite tari sa se repete scenariul din anul 2020, cand boala a facut ravagii.Astfel, au aparut tari in care situatia s-a inversat, in mod dramatic, spre exemplu in Taiwan si Vietnam, care au suferit de putine decese pana in luna mai 2021, dar acum, din cauza lipsei vaccinurilor, au aparut focare uriase.Solutia este sa se ajunga la o imunizare in masa, la nivel global, dar asta necesita resurse uriase financiare, pentru ca vaccinarea sa depaseasca pragul de 70%-80% din populatia lumii. Costul total al pandemiei mondiale a fost estimat la aproximativ 20 de trilioane de dolari.Pe langa toate astea, un factor major in eradicarea bolii, este si cel al convingerii celor mai sceptici, pentru a se vaccina, pentru a accelera sfarsitul pandemiei, in lume. Este necesar aceasta schimbare de optica, tinand cont de faptul ca numarul de morti la nivel global a trecut de 3,5 milioane de oameni.