In plin scandal legat de vaccinul de la AstraZeneca, Washingtonul a informat UE sa nu se astepte sa primeasca prea curand seruri anti-COVID-19 ale acestei companii, fabricate in SUA

Mesajul SUA ar putea complica planurile de vaccinare din UE, care s-a confruntat din ianuarie cu intarzieri ale livrarilor producatorilor de vaccinuri.Agentia italiana a medicamentului (AIFA) a anuntat joi, 11 martie, ca i nterzice folosirea unui lot de vaccin impotriva COVID-19 AstraZeneca-Oxford , dupa ce a fost informata cu privire la efecte secundare grave, relateaza Reuters."SUA ne-au spus ca nu exista nicio modalitate de a expedia vaccinurile AstraZeneca catre UE", a declarat un inalt oficial implicat direct in discutiile dintre UE si SUA.AstraZeneca a spus UE la inceputul acestui an ca isi va reduce alivrarile de vaccinuri in cel de-al doilea trimestru cu cel putin jumatate, pana la mai putin de 90 de milioane de doze, au declarat surse UE pentru Reuters, dupa o reducere mai mare in primele trei luni ale anului.Ulterior, AstraZeneca s-a oferit sa reduca partial decalajul cu ajutorul vaccinurile produse in afara Europei, inclusiv in Statele Unite.Un inalt diplomat al UE a spus ca Executivul UE le-a spus miercuri diplomatilor statelor membre, la o reuniune de la Bruxelles, ca blocul nu ar trebui sa se astepte la exporturi din Statele Unite "in acest moment"."Practic, situatia este de asa natura incat orice exporturi sunt dificile, dar exista dorinta de a vorbi", a spus diplomatul.AstraZeneca a refuzat sa comenteze, iar Casa Alba nu a avut niciun comentariu imediat.Nu se stie ce se afla in spatele posibilei miscari a exporturilor.Nu este clar daca AstraZeneca produce multe vaccinuri in SUA sau daca SUA ar aplica o masura restrictiva asupra exporturilor.Vaccinul AstraZeneca nu a fost inca aprobat pentru utilizare in Statele Unite. Miscarea vine dupa ce Austria a incetat sa mai foloseasca un lot de vacinuri pentru Covid-19 ale AstraZeneca, in timp ce investiga un deces cauzat de tulburari de coagulare si o boala provocata de o embolie pulmonara.Intrebat despre discutiile privind vaccinurile cu Statele Unite, purtatorul de cuvant al Comisiei Europene, Eric Mamer, a declarat joi: "Oricare ar fi situatia legala din Statele Unite, vrem sa lucram la fata locului cu Statele Unite pentru a mentine lanturile de aprovizionare deschise".Executivul UE nu a raspuns la intrebari specifice cu privire la o posibila masura referitoare la exporturile de vaccinuri din Statele Unite.Pozitia SUA ar putea pune in pericol incercarile AstraZeneca de a aduce livrarile mai aproape de obligatia contractuala cu UE, privind livrarea a 180 de milioane de doze in trimestrul al doilea.Presedintele SUA, Joe Biden , a declarat miercuri ca guvernul SUA va oferi mai intai americanilor vaccinuri COVID-19, dar ca orice surplus va fi impartit lumii.Vaccinurile pentru COVID-19 ale AstraZeneca sunt produse in Statele Unite intr-o fabrica din apropiere de Baltimore administrata de Catalent, care este listata in contractul de furnizare al UE cu AstraZeneca ca "o fabrica de aprovizionare de rezerva" si a fost autorizata de autoritatea de reglementare a medicamentelor din UE ca producator de ingrediente pentru vaccin.Seful Comisiei Europene, Ursula von der Leyen , a avut uo discutie telefonica cu presedintele Biden saptamana trecuta, care a fost urmata saptamana aceasta de o intalnire intre comisarul european pentru Industrie Thierry Breton si coordonatorul de raspuns la COVID-19 al Casei Albe, Jeffrey Zients.In ambele discutii, s-a discutat despre vaccinuri, conform declaratiilor UE emise ulterior.Discutiile cu SUA privind vaccinurile au continuat, cu noi convorbiri telefonice asteptate saptamana aceasta, a declarat un oficial al UE.AstraZeneca a spus UE ca ii poate oferi doze suplimentare de vaccinuri pentru Covid-19 din India, unde vaccinurile sale sunt fabricate de Serum Institute.Autoritatile de reglementare a medicamentelor din UE evalueaza in prezent fabrica Serum, a informat Reuters la inceputul lunii martie. Insa un alt oficial al UE a declarat joi ca procesul de audit a fost "complicat", deoarece atat fabrica, cat si substantele utilizate pentru producerea vaccinului trebuiau autorizate.SUA fac parte, de asemenea, din reteaua de productie a vaccinurilor Johnson & Johnson care urmeaza sa fie utilizate in UE, deoarece in temeiul contractului incheiat de UE cu J&J, vaccinurile fabricate in Olanda ar trebui imbuteliate in SUA.Sursele nu au facut nicio referire la potentialele obstacole ale SUA in ceea ce priveste transportul catre UE a vaccinurilor J&J, dar mai multi diplomati europeni au declarat ca sunt ingrijorati de productia J&J.Reuters a raelatat marti, in exclusivitate, ca J&J a declarat UE ca se confrunta cu probleme de aprovizionare care ar putea complica planurile de a livra 55 milioane de doze de vaccinuri pentru Covid-19 catre blocul european, in trimestrul al doilea.J&J intentioneaza sa inceapa furnizarea de vaccinuri catre UE in aprilie. Vaccinul sau a fost recomandat joi mai devreme de catre autoritatea de reglementare a medicamentelor din Europa pentru utilizare in UE.Intr-o evolutie separata, autoritatile sanitare din Danemarca, Norvegia si Islanda au anuntat ca au suspendat utilizarea vaccinurilor AstraZeneca pentru Covid-19, dupa informatii despre formarea de cheaguri de sange la unele persoane vaccinate.AstraZeneca a declarat joi ca siguranta vaccinului sau a fost studiata pe larg in cadrul studiilor efectuate pe oameni, iar datele examinate de colegi au confirmat ca vaccinul a fost in general bine tolerat.Agentia Europeana a Medicamentului (EMA) a recomandat joi "continuarea administrarii" vaccinului anti-COVID-19 produs de AstraZeneca , subliniind ca la ora actuala nimic nu demonstreaza riscul unei coagulari sanguine mai puternice (tromboze) in cazul persoanelor vaccinate cu acest ser, dupa ce Danemarca, Islanda si Norvegia au suspendat administrarea vaccinului AstraZeneca, iar Austria si Italia au retras temporar fiecare cate un lot din acest vaccin.