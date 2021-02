Zece intrebari si raspunsuri despre vaccinarea impotriva COVID-19. Dupa cat timp apare raspunsul imun optim

Top 10 cele mai frecvente intrebari

Cum ma pregatesc pentru vaccinarea impotriva COVID-19?

Trebuie sa port masca atunci cand merg sa ma vaccinez?

Voi simti ceva dupa administrarea primei doze de vaccin?

Este normal sa am reactii adverse?

Reactiile adverse dupa administrarea celei de a doua doze sunt mai frecvente?

De ce trebuie sa astept 15 minute dupa ce am primit vaccinul?

Pot face doar prima doza de vaccin?

A doua doza de vaccin se poate administra oricand?

Cat dureaza pana obtin raspunsul imun optim dupa ce am primit a doua doza?

Pot sa stau cu familia si prietenii dupa ce am primit a doua doza?

Potrivit reprezentantilor CNCAV, masurile de protectie trebuie respectate si dupa imunizare si ca raspunsul imun optim apare la 10-14 zile de la administrarea celei de-a doua doze.Odata ce aveti programarea, asigurati-va ca urmati toate instructiunile. Puteti completa in avans unele documente, cum ar fi chestionarul de triaj. Noi am venit in sprijinul dumneavoastra si am postat acest document pe platforma campaniei de vaccinare, poate fi accesat aici.Da. Imunizarea organismului impotriva virusului nu este imediata. Centrele de vaccinare va vor solicita purtarea mastii de protectie si respectarea celorlalte masuri de igiena sanitara. Pastrati distanta fizica fata de ceilalti - de 1,5- 2 metri.Veti simti intepatura in sine, la fel cum ati simti la orice injectie. Ati putea avea un pic de durere in locul in care sunteti injectat. Desi in majoritatea cazurilor nu se inregistreaza reactii adverse, unele persoane pot dezvolta durere, roseata si umflatura la locul injectarii. Altele ar putea avea simptome generale manifestate prin cefalee (durere de cap), febra, oboseala si dureri musculare. Nu intrati in panica.Acestea vor disparea dupa cateva ore sau dupa o scurta perioada de timp. Pentru ameliorarea starii generale, puteti utiliza medicamente antitermice obisnuite. Pastrati legatura cu medicul de familie pentru a primi toate informatiile de care aveti nevoie. Majoritatea persoanelor cu aceste simptome pot merge la munca, fara ca programul zilnic sa fie afectat in vreun fel.Puteti dezvolta unele reactii adverse. Aparitia acestor reactii adverse reprezinta modul de manifestare a organismului fata de vaccin. Inseamna ca vaccinul functioneaza, stimuleaza sistemul imunitar sa produca anticorpii care va vor proteja impotriva infectiei cu noul tip de coronavirus.Oamenii reactioneaza diferit la vaccinuri. Unii au reactii adverse minime sau deloc, dar asta nu inseamna ca este ceva in neregula cu ei. Vaccinul functioneaza, doar corpul reactioneaza intr-un mod diferit.Da, este posibil, avand in vedere ca, dupa prima doza, vaccinul iti pregateste sistemul imunitar, iar dupa a doua doza corpul tau este deja pregatit sa lupte cu virusul. Astfel, reactogenitatea vaccinului este mai crescuta. Amintiti-va ca raspunsul organismului este un lucru bun si dovedeste ca vaccinul functioneaza!Timpul de asteptare este necesar pentru monitorizarea starii de sanatate a persoanei vaccinate. Aceasta recomandare este valabila pentru orice tip de vaccin pe care il faceti, cum ar fi vaccinul pentru prevenirea gripei sezoniere.Dupa vaccinare, trebuie sa asteptati 15 minute. Eventualele reactii imediate pot fi tratate cu usurinta de catre personalul medical aflat la centrul de vaccinare. Pentru siguranta, persoanele cu reactii alergice in istoricul medical vor fi monitorizate timp de 30 de minute.Nu. Vaccinurile Pfizer, Moderna si AstraZeneca sunt studiate ca vaccinuri cu doua doze. Prima doza ofera un anumit grad de protectie, dar beneficiile maximale se obtin doar dupa administrarea celei de a doua doze.A doua doza trebuie administrata conform RCP (Rezumatul Caracteristicilor Produsului), in perioada aprobata: la 21 de zile dupa prima doza de Pfizer, la 28 de zile dupa prima doza pentru Moderna, respectiv la 8 saptamani dupa prima doza pentru AstraZeneca.Pentru situatiile in care o persoana careia i s-a administrat prima doza de vaccin Pfizer impotriva COVID-19 are contraindicatii temporare pentru cea de-a doua doza, administrarea rapelului va putea fi amanata pana la un interval optim de maximum 42 de zile. In situatii exceptionale, rapelul poate fi administrat si dupa aceasta perioada. In cazul vaccinului Moderna, intervalul optim de amanare a dozei de rapel este pana la 35 de zile, insa, in situatii exceptionale, rapelul poate fi administrat si dupa aceasta perioada.Este nevoie de aproximativ 10-14 zile pentru a dezvolta un raspuns imun optim dupa a doua doza. Trebuie totusi sa fiti precauti si sa continuati respectarea masurilor de preventie si dupa acest interval de timp.Faptul ca ati primit a doua doza de vaccin inseamna ca sunteti mai protejat impotriva acestui virus. Va puteti vizita prietenii ori familia, insa va recomandam sa respectati regulile de protectie, atat timp cat autoritatile mentin aceste masuri de siguranta. Este important sa le oferim protectie celor care inca nu au fost vaccinati sau care fac parte din categoriile vulnerabile.