Medicul Tudor Ciuhodaru, despre noua tulpina de coronavirus: "Vom avea acea tulpina mai repede decat ne imaginam"

Tudor Ciuhodaru arata ca daca "nu testam extins, suntem condamnati". "Vom avea si noi aceasta tulplina mai repede decat ne imaginam. Noua tulpina a ajuns deja in Italia. Pacientul s-a intors zilele trecute din Marea Britanie cu un avion ce a aterizat la aeroportul Fiumicino si a fost depistat pozitiv cu noua varianta gasita in ultimele saptamani in Mare Britanie.Ieri, Italia a anuntat blocarea zborurilor din Regatul Unit pana pe 6 ianuarie. Mai multe state europene, printre care Italia, Olanda, Belgia, au interzis zborurile din Marea Britanie. Tara Galilor a decis sa impuna o noua carantina nationala, in Scotia sunt inasprite restrictiile, iar calatoriile din Scotia in Anglia si invers sunt strict interzise", arata medicul Ciuhodaru.Medicul arata ca, in mod paradoxal, numarul testelor este in scadere in Romania, dar sectiile ATI din reteaua COVID sunt pline pana la refuz cu cazuri grave."S-a ajuns ca, in cateva minute, un pat liber la ATI sa fie ocupat. DSP Iasi anunta ieri dimineata ca la ora opt erau doar patru paturi disponibile si in doar o ora si toate erau ocupate. Iar dupa Revelion situatia va deveni si mai grava pentru ca sectiile ATI se vor goli de medicii rezidenti a caror contractele de angajare expira pe 31 decembrie", mai arata Tudor Ciuhodaru.Doctorul mai subliniaza ca nu este un fapt neasteptat ca virusul sa evolueze si este important sa observam rapid orice modificare pentru a intelege riscul potential."O noua mutatie nu inseamna insa ca vaccinurile abia aparute nu mai sunt functionale. Toate aceste noi vaccinuri sunt concepute pentru a coda proteina Spike astfel incat sistemul imunitar al oamenilor sa fie stimulat corespunzator indiferent de mutatii. Totusi parerile expertilor sunt impartite: unii (si vorbesc de cel putin doua universitati de prestigiu - Universitatea din Sheffield si Universitatea Harvard) sugereaza ca tulpinile G ar putea fi o tinta mai buna pentru un vaccin, deoarece aceste tulpini au mai multe proteine spike pe suprafata lor, dar altii sustin ca ar trebui sa ramanem "vigilenti" si sa continuam sa monitorizam orice mutatie noua", arata medicul, potrivit caruia "pana una alta testarea extinsa gratuita (pe care o tot propun dar nu aude nimeni) ramane singura optiune sanatoasa".