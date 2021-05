Cati elevi de peste 16 ani au fost vaccinati anti-COVID in Romania. "Vom sustine orice masura care va imbunatati procentul"

"Zilele trecute aveam 11.000 de elevi cu varsta de 16 ani, aveam aproape 14.000 de elevi cu varsta de 17 ani si peste 23.000 de elevi cu varste de 18 ani. Deci 47.000 de elevi vaccinati din proprie initiativa, din dorinta lor", a afirmat Sorin Cimpeanu, luni seara, la Digi 24.Ministrul Educatiei a mentionat ca toti elevii care s-au vaccinat au avut "acceptul expres" al parintilor.Ministrul a felicitat unitatile scolare care au facut demersuri pentru facilitarea accesului elevilor la vaccin. El a catalogat drept "admirabil" sprijinul acestor unitati si al Directiilor de Sanatate Publica din judete care au infiintat centre de vaccinare in scoli."Cu siguranta vom sustine orice masura care va imbunatati procentul de vaccinare, insa mai intai trebuie sa fie aprobat de AEM, apoi aprobat in sistem national", a adaugat ministrul, referindu-se la vaccinul pentru elevii cu varste intre 12 si 16 ani.In ceea ce priveste rata de vaccinare in randul angajatilor din sistemul de invatamant, ministrul sustine ca, dupa deschiderea centrelor de vaccinare drive thru, a maratoanelor de vaccinare si dupa renuntarea la obligativitatea de programare prin platforma nu mai exista, la acest moment, date privind rata de imunizare. Cimpeanu a precizat ca a solicitat scolilor situatia cadrelor vaccinate pe doua categorii - profesori si personal nedidactic sau auxiliar - iar rezultatele le va avea vineri."Eu cred ca am trecut de 50% (rata de vaccinare in sistem - n.r.) Trebuie sa ajungem la 60-70%, cel putin", a mai afirmat ministrul.