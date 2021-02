Zeci de persoane, amanate de la vaccinare dupa ce doua centre s-au inchis din lipsa dozelor

Doua centre mari de vaccinare din muncipiul Galati, destinate imunizarii populatiei, au fost inchise joi, 4 februarie, anunta Digi24.ro . Cei care urmau sa primeasca aici vaccinul au fost contactati si li s-a transmis ca li se va comunica ulterior ziua in care pot venit pentru a se imuniza.Este vorba despre centrele de la Patinoar si de la Sala Sporturilor care nu au primit inca dozele de vaccin Moderna.Potrivit sursei citate, in jur de 500 de doze Moderna vor ajunge in a doua parte a zilei de joi la Galati si vor fi distribuite centrelor de vaccinare.Miercuri, avionul care a adus in Romania serul de la compania Moderna nu a putut ateriza pe aeroportul din Craiova. Din cauza vizibilitatii reduse, zborul a fost amanat, iar ulterior aeronava si-a reconfigurat traseul catre Timisoara, unde a aterizat.Joi dimineata a inceput administrarea vaccinului Moderna in Romania. Valeriu Gheorghita , coordonatorul campaniei de vaccinare, a explicat care a fost motivul care a dus la amanarea programarilor in campania de vaccinare demarata in Romania. Medicul sustine ca diminuarea cantitatilor de vaccin Moderna a pus autoritatile in situatia de a regandi planul de imunizare."Am reevaluat disponibilitatea numarului de doze si am tinut cont de deficitul de 93.000 de doze de la Pfizer. A venit recomandarea sa nu se decaleze rapelul si, in plus, aveam informatia ca Moderna va diminua livrarile pentru februarie cu aproximativ 20%. (...) Daca veneau acele doze, categoric nu faceam nicio amanare", a spus Gheorghita.