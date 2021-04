Alta criza loveste sistemul sanitar din Romania. Vor fi paturi la terapie intensiva, dar vor lipsi medicii

Cu alte cuvinte, daca problema paturilor ATI incepe sa se rezolve, se intrevede, in schimb, un alt neajuns: lipsa medicilor de terapie intensiva."Vorbim de 14 locuri de terapie intensiva si terapie acuta care au fost operationalizate de joi pana vineri. Astazi (n.r. luni, 19 aprilie) au mai fost operationalizate inca 13 locuri - 5 la terapie intensiva si alte 8 locuri de terapie acuta. Vorbim practic de 10 locuri in Oradea si 3 locuri la Giurgiu. (...) Aceste locuri au devenit disponibile astazi. La Alba-Iulia vor fi operationale in zilele urmatoare alte 12 locuri. Avem o inventariere deja a tuturor locurilor si spitalelor si sectiilor unde se poate extinde cel mai usor si cel mai rapid numarul de paturi la terapie intensiva - cumuleaza un numar de 73, stim exact ce tip de resurse umana ne trebuie. (...) In perioada imediat urmatoare, insa depinde exclusiv de resursa umana", a afirmat Baciu la Digi 24.Referindu-se la vaccinare, secretarul de stat a spus ca a crescut interesul, insa din datele recente reiese ca mai putin de 10% din populatie are "o ezitare semnificativa pentru vaccinare"."Pe datele pe care le avem, sub 10% din populatie - ceea ce se si stia - are o ezitare semnificativa pentru vaccinare. Insa ce este important, este si accesibilitatea imediata. Mare parte din oameni practic s-ar vaccina daca ar putea sa acceseze imediat, eventual fara o chestiune suplimentara, un efort suplimentar, fie si de timp. (...) A crescut interesul de la inceputul campaniei de vaccinare. Pe datele pe care le avem a crescut dorinta (de vaccinare - n.r.)", a mai spus secretarul de stat.In Bucuresti , Cluj, Salaj, Sibiu, Maramures, rata de vaccinare este peste 20%, a adaugat el."Pot sa va dau de exemplu top cinci judete care au peste 20% rata de vaccinare: Bucuresti, Cluj, Salaj, Sibiu, Maramures. (...) Diametral opus, sigur ca avem si regiuni unde lucrurile ar putea sa fie mai bine. (...) Noi oferim acces mai crescut la vaccinuri pentru localitatile care au o incidenta mai ridicata, tocmai pentru a veni si cu acest instrument al vaccinarii in sprijinul autoritatilor locale", a aratat secretarul de stat.