DIICOT a preluat plangerea privind accesarea Registrului National de Vaccinari de catre consilierul lui Vlad Voiculescu

Intr-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook Stefan Voinea a postat: "Citu, mizerabil pana la capat"Plangerea a fost depusa pe 9 aprilie la Parchetul General, iar cauza a fost preluata de DIICOT, au confirmat surse judiciare.Verificarile efectuate de Corpul de control al prim-ministrului la Ministerul Sanatatii si la celelalte institutii din subordinea sau coordonarea Guvernului, care au atributii legale in privinta gestionarii platformei de vaccinare, au aratat ca, pe data de 7 martie 2021, intr-o jumatate de ora, au fost 181 de incercari nereusite de acces la platforma RENV printr-un cont solicitat de Ministerul Sanatatii, iar tentativele de accesare sunt de la o adresa IP gazduita pe un server privat din Germania.Guvernul a explicat, intr-un comunicat de presa, ca accesul in acest sistem se face prin username si parola de catre: vaccinatori (centre de vaccinare), Directii de Sanatate Publica, Serviciul de Telecomunicatii Speciale, Ministerul Sanatatii, Institutul National de Sanatate Publica, Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19, populatie. Singura conditie de acces este utilizarea unui IP (internet protocol) din Romania.In urma solicitarilor repetate ale reprezentantilor Ministerului Sanatatii, Institutul de Sanatate Publica a acordat accesul ministerului la RENV pentru o interfata separata, care contine doar date numerice, utilizand contul: 'monitorizare_minister'."Ministerul Sanatatii a nominalizat patru reprezentanti care au avut acces la datele din RENV, utilizand contul "monitorizare_minister" fara a exista un act administrativ de delegare/incredintare a unor atributii, de stabilire a responsabilitatilor si a limitelor de competenta sau care sa stipuleze perioada de la care au acces la platforma. La data de 07.03.2021, intr-un interval de aproximativ 30 de minute, au existat 181 de incercari nereusite de acces la platforma RENV utilizand contul "monitorizare_minister" (alocat MS) de pe un IP gazduit pe un server din afara granitelor Romaniei (server privat din Germania)", se arata in comunicatul Guvernului.Sursa citata subliniaza ca "regimul juridic insuficient definit si reglementat al consilierului onorific poate crea un mecanism de eludare a regimului incompatibilitatilor si al conflictului de interese prevazut de Legea nr. 161/2003", deoarece, "prin incredintarea unor atributii specifice unui functionar public (in sensul larg al notiunii), respectiv accesul la date sau informatii din cadrul unei/unor institutii publice, consilierului onorific nu ii sunt stabilite si responsabilitati in domeniul incompatibilitatilor si al conflictului de interese".In replica, Ministerul Sanatatii preciza, pe 9 aprilie, ca Stefan Voinea avea dreptul sa acceseze baza de date Registrului Electronic National de Vaccinari (RENV) fara nicio formalitate suplimentara, informatiile accesibile Ministerului Sanatatii nu sunt secretizate, iar procesul de transparentizare a datelor privind vaccinarea impotriva COVID-19 se inscrie in coordonatele legale care prevad dreptul oricarui cetatean de a avea acces la informatiile publice.