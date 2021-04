Andrei Baciu, despre mortii de COVID potential neraportati in Romania: "Un grup de experti va analiza situatia"

Declaratia vine dupa ce in spatial public au aparut informatii contradictorii cu privire la raportarea deceselor, fostul ministru al Sanatatii, Vlad Voiculescu acuzand ca mai multe spitale raporteaza un numar mai mic de decese, informatii negate de catre spitale."Exista un grup de experti care va analiza toate aceste chestiuni si speram noi ca in termenul cel mai scurt va putea sa explice toate aceste nelamuriri. (...) Trebuie sa proceseze toate datele si important este ca tot acest grup de lucru sa poata sa vina cu o analiza serioasa, fara dubii, astfel incat lucrurile sa fie clare pentru absolut oricine", a afirmat Baciu.El a spus ca Serviciul de Telecomunicatii Speciale se ocupa de aceste platforme, care "nu pot fi modificate" si care sunt gestionate la "cel mai inalt nivel"."Toate aceste baze de date sunt gestionate, desenate, arhitectura sistemului, platforma in sine este gestionata de catre Serviciul de Telecomunicatii Speciale. Date care nu pot fi modificate. A spus-o de curand si STS intr-un comunicat oficial. Inclusiv la nivelul platformei de vaccinare putem sa vedem ca nu a existat niciun fel de bresa de securitate si nu poate oricine sa intre si sa faca ce doreste pe acea platforma. Standardul de calitate pe toate aceste platforme gestionate de catre STS este cel mai inalt. (...) Mie imi este dificil si teoretic sa va spun cum in aceasta platforma cineva ar putea sa faca aceste chestiuni. Nu pot sa imi dau seama cum tehnic ar putea sa fie aceste lucruri fezabile, dar foarte bine sa vina o comisie si sa analizeze", a aratat secretarul de stat.In ultimele patru luni, a mentionat Baciu, atributiile sale au fost legate de vaccinarea impotriva COVID-19.