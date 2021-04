Andrei Baciu: Firecare zi pe care o pierdem in aceasta cursa a vaccinarii are costuri care se traduc in decese

"Cand se atinge imunitatea colectiva, practic virusul nu se mai transmite ca acum, deci nu va mai fi nevoie de restrictiile care opresc acum transmiterea. Pentru ce ne vaccinam? Pentru a incheia pandemia. E singura solutie", a declarat, miercuri seara, la B 1 TV, Andrei Baciu.Acesta a precizat ca "transmiterea comunitara este cea care dicteaza setul de masuri" de relaxare."Firecare zi pe care o pierdem in aceasta cursa a vaccinarii are costuri care se traduc in decese, decese care incep sa fie evitabile (...) Mai este si un alt pericol, uitati-va ca sunt tot felul de variante emergente. Vaccinarea ramane singura solutie", a mai declarat Baciu.Secretarul de stat a ecplicat ca vaccinarea este un act voluntar si va ramane voluntar."Nu va exista nicio forma de constrangere, nicio forma de obligativitate. Este un lucru pe care nu l-am discutat niciodata si nu il vom discuta deloc, dar conteaza mult mai mult avantajele. Pentru ca atunci cand in cadrul unei companii o buna parte din angajati sunt vaccinati asta ce inseamna - inseamna ca riscul de a dezvolta un focar, riscul de a te imbolnavi sau de a transmite acest virus unui coleg, cuiva care trece pe acolo, scade catre minim, deci acestea sunt avantajele din punct de vedere economic, practic", a mai declarat Andrei Baciu.