Cum au fost "inmuiati" anti-vaccinistii la maratonul de la Bucuresti. "Un astfel de loc public le valideaza emotiile. Te simti mai bine cand pui in dificultate un specialist"

Medicul Mihai Craiu, coordonatorul centrului de vaccinare de la Sala Palatului a povestit cum au fost "convinsi" unii anti-vaccinisti. Acesta a precizat ca printre cei care au venit si s-au asezat la cozi pentru a fi vaccinati, "au venit si oameni care aveau indoieli"."Au venit, probabil, pentru ca s-au gandit ca, fiind atatia universitari si medici primari ar putea sa le raspunda unor ingrijorari, urmand ca ulterior sa se hotarasca daca se vaccineaza sau nu. Optiunea putea fi luata oricand", a precizat Dr. Mihai Craiu pentru Ziare.com.Au fost insa si persoane care dupa ce au fost informate cu privire la posibilele reactii adverse, au refuzat vaccinarea."Ii putem numara pe degetele de la maini pe cei care au refuzat vaccinarea dupa ce li s-a facut fisa de triaj", a spus coordonatorul Centrului de Vaccinare de la Sala Palatului.Cei care se temeau sa faca vaccinul pentru ca aveau diverse comorbiditati au discutat cu medicii specialisti veniti in centrul de vaccinare."Am avut la mesele de triaj medici de toate specialitatile, endocrinologi, infectionisti, oncologi, care au putut sa dea raspunsuri unor oameni care au venit cu diverse semne de intrebare.Doamna profesor Poiana, un reputat endocrinolog de la Institutul Parhon a avut zeci de consultatii. A discutat cu pacienti cu tiroidita autoimuna care este una dintre cele mai frecvete boli tiroidiene in populatia generala a Romaniei. Nu a fost nicio persoana care a discutat cu dumneaiei si care sa nu accepte ulterior vaccinarea.Fiind o somitate profesionala si o fire energica si pozitiva a avut o eficienta foarte mare", a mai spus Dr. Craiu.Medicul a povestit o experienta personala cu un cuplu in care sotia dorea sa se vaccineze, insa sotul refuza, motivand ca ii este teama de ace."Eu personal am vaccinat o familie de tineri veniti cu copilul de un an. Mai intai copilul a stat in brate la tata si i-am facut vaccinul mamei, apoi doamna m-a rugat sa-l conving si pe sot. Era un tanar atletic, "culturist" (se refera la faptul ca avea o musculatura definita n.r.) si spunea ca-i este frica de ace.Atunci i-am spus ca ii garantez ca nu va simti nimic. Iar pana am vorbit despre vaccinul Pfizer, la ce ar trebui sa faca dupa aceea, l-am vaccinat.La un moment dat m-a intrebat daca il vaccinez si i-am spus ca deja am facut-o. Atunci s-a aratat surprins ca nu a simtit nimic", a mai spus medicul."Multi oameni care au venit la maraton au fost pentru ca au vrut sa se vaccineze cu serul de la Pfizer-Biontech pentru ca le era teama de celelalte vaccinuri adenovirale.Nimeni nu a fost presat sa se vaccineze. Fiecaruia i-a fost acordat timpul de care a avut nevoie pentru a se informa despre acest ser. Si fiecare a decis in cunostiinta de cauza", a explicat dr. Mihai Craiu.Medicul a mai povestit despre cazul unui reprezentant al fortelor de ordine care nu credea in vaccin si care a fost convins de oamenii care au venit la maraton."Un alt episod interesant, relatat de dr Diaconu care a vaccinat unul dintre membrii fortelor de ordine care au asigurat buna desfasurare a evenimentului. Acesta avea opinii diferite, insa dupa ce a stat de vorba cu persoanele care ieseau de acolo linistiti, fara griji, si-a facut curaj si, in ultma zi de maraton a mers si s-a vaccinat", a mai spus medicul Mihai Craiu.Coorodonatorul maratonului de la Sala Palatului considera ca "poporul roman crede mai degraba in oferte care rezolva ceva in stiinta, nu in non-stiinta, iar romanii iau mai degraba decizii pentru ca doresc sa obtina din nou viata normala si nu pentru ca le este frica de ce se va intampla peste nu stiu cat timp".Intrebat daca cei care inca nu sunt convinsi sa se vaccineze ar putea sa fie convinsi mai degraba de acest tip de evenimente maraton decat sa mearga la medicul de familie sau in centrele obisnuite de vaccinare, Dr. Mihai Craiu a spus ca "Da, este posibil acest lucru pentru ca un astfel de loc public le valideaza si emotiile si asteptarile.Un astfel de eveniment este si o "tribuna", poti sa-ti spui oful, ai un auditoriu mai mare, te simti mai bine daca pui in dificultate un specialist care pledeaza pentru vaccinare iar tu vii cu argumentele tale "zdrobitoare", decat daca ai in fata ta o asistenta rutinata si in fata unui astfel de scenariu va spune: "va multumim, am inteles ca dumneavoastra nu doriti, urmatorul".Cred ca vor veni si acesti oameni si, in momentul in care o sa vada buna deschidere si entuziasmul medicilor voluntari foarte tineri pot sa isi schimbe parerea", a spus Dr. Mihai Craiu.Medicul a mai precizat ca a fost impresionat de numarul foarte mare de voluntari. "Am fost 1.348 in ambele locatii, iar foarte multi au fost tineri, studenti in anii terminali ai facultatii de medicina si rezidenti, in primii ani de pregatire post-absolvire.Cand vezi un astfel de tanar pe care nu poti sa-l banuiesti ca a fost "cumparat" de companiile farmaceutice, de exemplu, si te intampina zambitor cu "Buna ziua, cu ce va putem ajuta, tinzi mai degraba sa accepti decat sa refuzi sau sa te certi", a mai spus Dr. Craiu.La maratonul de la Bucuresti au venit, persoane din toate categoriile eligibile pentru vaccinare, incurajati de metoda facila de acces la acest ser. Oamenii au venit doar cu buletinul si nu a fost nevoie de programare.Concediile, concertele, nuntile, accesul mai usor la vaccin dar si dorinta de revenire la normal au fost motivele care i-au trimis pe oameni la cele doua locatii ale maratonului.La eveniment, printre voluntarii care au vaccinat s-a numarat si coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghita , Dr. Radu Tincu de la Spitalul Floreasca, Alida Moise de la Spitalul Gerota si alti medici cunoscuti.Evenimentul a fost organizat de Universitatea de Medicina si Farmacie "Carol Davila". A inceput vineri la ora 16.00 si s-a incheiat luni dimineata la ora 8.00.