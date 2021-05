Arafat, despre masurile impuse pentru redeschiderea locurilor de joaca: Nu merge ca nu ne-am vaccinat si ne amestecam intr-un loc unde copiii nu se vaccineaza

Raed Arafat a fost intrebat, joi, dupa sedinta de Guvern, despre faptul ca persoanele care insotesc copiii la locurile de joaca trebuie sa fie vaccinate: "Copiii nu se vaccineaza. Te duci acolo si sunt copiii de la n familii care se joaca. Tu esti o persoana in varsta - bunicul - nu te-ai vaccinat, automat esti expus. Este pentru protectia lui in primul rand. Sunt solutii, dar nu merge ca nu ne-am vaccinat si ne amestecam intr-un loc unde copiii nu se vaccineaza si transmit si este posibil ca persoana care este in varsta sa plece de acolo infectata. Asta este motivul pentru care se cere ca apartinatorii sa fie vaccinati.Itrebat daca aceasta conditie a vaccinarii nu echivaleaza, de fapt, cu obligativitatea vaccinarii, Arafat a prcizat: "Nu, sunt optiuni si se pot gasi solutii. La locul de joaca merge copilul, nu bunicul. Daca bunicul nu s-a vaccinat si nu doreste sa se vaccineze, la locul de joaca poate sa mearga mama sau tata, cineva care s-a vaccin". Arafat a mai atras atentia ca "de la nimic, am ajuns acum la o faza de relaxare" , dar acest lcuru se va face gradual pentru a nu "reveni de unde am plecat".Guvernul a deecis, joi, reschiderea locurilor de joaca la interior, cu anumite conditii.