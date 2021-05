Bilant vaccinare anti-COVID-19: Aproape 77.000 de persoane imunizate in 24 de ore, din care 22.554 cu prima doza

Potrivit CNCAV, de la ultima raportare au fost vaccinate 76.929 persoane, dintr care 22.554 cu prima doza. 63.296 persoane au fost vaccinate cu serul Pfizer, 2.785 cu Moderna, 5.942 cu AstraZeneca si 4.906 cu Johnson&Johnson.De la debutul campaniei de vaccinare au fost imunizate 4.279.871 persoane, dintre care 3.460.426 au primit ambele doze de vaccin.Pana acum au fost raportate in total 16.024 reactii adverse, dintre care 34 in ultimele 24 de ore."Mentionam ca 140 reactii adverse sunt in curs de investigare", a transmis CNCAV.Pana acum au fost folosite 7.740.297 doze de vaccin, dintre care 6.184.534 de la Pfizer.