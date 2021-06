Bilantul campaniei de vaccinare COVID-19 in Romania, dupa jumatate de an de la debut: Unul din patru romani cu varsta peste 12 ani s-a imunizat

De la debutul campaniei de vaccinare, aproximativ 25% din populatia eligibila a Romaniei s-a vaccinat impotriva COVID-19. Astfel, au fost imunizate 4.661.527 de persoane cu cel putin o doza, iar dintre acestea peste 4,4 milioane de persoane au fost vaccinate cu schema completa, a anuntat, joi dupa amiaza, intr-o conferinta de presa, coordonatorul campaniei nationale de vaccinare, Valeriu Gheorghita In ceea ce priveste categoriile de varsta, cea mai ridicata rata de vaccinare se inregistreaza la persoanele cu varste intre 60-69 de ani, unde peste 36,5% s-au vaccinat, urmata de grupa de varsta 70-79 de ani cu o rata de acoperire vaccinala de 34,2% si de categoria 50-59 de ani cu rata de vaccinare de 33,8%.In ceea ce priveste copiii cu varste intre 12 si 15 ani, pana in prezent au fost vaccinati peste 16.139 de copii vaccinati cu cel putin o doza. La acestia se adauga 125.876 de tineri cu varste intre 15 si 19 ani.Opt judete din tara au o rata de acoperire vaccinala de peste 30%. In Bucuresti, rata de vaccinare este de 45,14% din populatia eligibila, de peste 12 ani. Topul este completat de judetele Cluj (41,9%), Sibiu (35,4%), Brasov (33,2%), Timis (32%) Constanta (31,9%), Alba (30,9%) si Ilfov (30%).La nivel national au fost raportate 16.495 de reactii adverse post-vaccinale, reprezentand 1,9 cazuri la o mie de doze administrate.In randul persoanelor vaccinate cu o doza s-au inregistrat 23.793 de persoane infectate, reprezentand 0,5% cazuri de infectii cu noul coronavirus, acestea fiind diagnosticate in primele 13 zile de la inocularea serului, in timp ce in randul celor cu schema completa de imunizare au fost infectate 4.922 de persoane, reprezentand 0,1%.Medicul a mentionat ca exista in continuare studii care arata ca persoanele vaccinate au un risc redus de transmitere a bolii, chiar daca acestea fac boala.Comitetul National pentru Vaccinare a transmis joi, 24 iunie, ca in ultimele 24 de ore au fost vaccinate 25.599 de persoane , 11.224 dintre acestea primind prima doza. In ceea ce priveste vaccinurile folosite, 17.621 au primit serul produs de Pfizer, 1.158 Moderna, 667 AstraZeneca si 6.153 Johnson&Johnson.