Bucurestiul are cea mai buna rata de vaccinare din tara: 31%. Pe urmatoarele locuri sunt Cluj si Timis

Valeriu Gheorghita a afirmat marti, 4 mai, intr-o conferinta de presa, ca 25.000 de persoane se afla inscrise pe lista de asteptare in platforma, iar cele mai multe sunt in Bucuresti, Mures si Cluj."In momentul de fata sunt peste 25.000 de persoane care se mai regasesc pe lista de asteptare . Avem cele sase judete care au cele mai multe persoane inscrise pe listele de asteptare, in Bucuresti mai sunt circa 7967 de persoane pe lista de asteptare, in Mures aproape 5.000 de persoane, Cluj - peste 3.000 de persoane, Galati - aproape 2.000 de persoane, Prahova - 1.400, Arges - 135 de persoane. Au fost notificate in total peste 1.777.000 de persoane, prin sms, care au fost inscrise pe listele de asteptare si si-au confirmat programarea 1.333.000 de persoane ceea ce inseamna un randament al asteptarilor din listele de asteptare de circa 75%", a declarat Valeriu Gheorghita.El a precizat ca Bucuresti are cea mai buna rata de acoperire vaccinala, urmat de Cluj, Timis si Brasov."Avem un procent de acoperire vaccinala cu cel putin o doza de peste 20%, 20,33% din populatia eligibila care a fost vaccinata cu cel putin o doza. Avem 11,93% persoane care au fost vaccinate cu o singura doza si 8,39% persoane care au fost vaccinate cu schema completa cu cele doua doze.Avem peste doua milioane de persoane care au fost vaccinate cu schema completa ceea ce inseamna obtinerea beneficiilor maximale dupa vaccinarea impotriva COVID-19.Am facut o evaluare a ratei de acoperire vaccinala la nivel judetelor. In municipiul Bucuresti, in momentul de fata, este cu o rata de acoperire vaccinala de 31%, daca comparam cu rata de acoperire din celelalte judete, nu ma refer la municipii, este cea mai mare rata de acoperire vaccinala din tara, urmat de judetul Cluj cu 28%, Timis - 22%, Brasov - 22%, Sibiu - 21%, Constanta - 21%. Sunt primele sase judete cu o rata de acoperire vaccinala peste media nationala", a afirmat Valeriu Gheorghita.