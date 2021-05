Topul judetelor campioane la vaccinare. Cine se afla la coada clasamentului

Concret, 36,05% din populatia din Bucuresti a fost imunizata cu cel putin o doza, arata harta publicata pe pagina de Facebook de autoritati.Pe locul doi in clasament se afla judetul Cluj , unde 33,17% din populatie a fost vaccinata cu o doza, urmat de Sibiu, unde 26.81% din populatie a primit cel putin o doza.In continuare, in clasament se regaseste judetul Timis , cu 25,13% din populatie vaccinata. Si in Constanta, apetitul pentru vaccinare este ridicat, acoperirea vaccinala fiind de 24,78%.La polul opus, zonele cu cea mai mica acoperire vaccinala cu o doza de ser anti COVID-19 sunt Bacau, Giurgiu, Botosani si Suceava. In aceste judete, acoperirea vaccinala se afla sub pragul de 13%, conform hartii publicate de autoritati.