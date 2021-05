Andrei Baciu: "Implicarea tuturor cultelor religioase din Romania a fost esentiala in campania de vaccinare. Comunicarea va fi intensificata in perioada urmatoare"

"Implicarea tuturor cultelor religioase din Romania a fost esentiala in demararea campaniei de vaccinare si permiteti-mi pe aceasta cale sa le transmit toata recunostinta si multumirea noastra pentru tot efortul pe care l-au facut. Realmente, au jucat un rol esential in transmiterea informatiilor corente, pentru ca asta a fost una dintre problemele esentiale", a declarat, luni seara, la TVR 1, Andrei Baciu.Acesta a precizat ca in perioada urmatoare se va intensifica comunicarea, urmand a fi vizate tot mai multe categorii de persoane."O sa intensificam actiunile de comunicare. Motivul pentru care nu am facut-o pana acum si o sa o facem in perioada urmatoare este ca aceste lucruri trebuie facute simetric cu campania de vaccinare, pentru ca altfel creezi asteptari pe care nu le poti implini. Nu am avut suficient de multe doze pana acum", a mai declarat Baciu.Intrebat daca se va apela la manelisti sau sportivi, secretarul de stat a precizat: "Orice fel de abordre care aduce si promoveaza vaccinarea, pentru orice fel de domeniu este un pas inainte".Acesta a explicat ca in prima etapa s-au vaccinat persoanele care-si doreau foarte mult acest lcuru, vizionarii, acum ajungadu-se la un alt segment al populatiei: pragmaticii: "Din punct de vedere teoretic, intram in segmentul celor care sunt pragmatici si ei cauta motive si argumente, un beneficiu personal, fie el si biologic, care sa-i determine".