Noile metode ale medicului Valeriu Gheorghita pentru impulsionarea campaniei de vaccinare: vedetele sunt provocate sa spuna ce contine vaccinul VIDEO

Valeriu Gheorghita provoaca vedetele sa spuna ce inseamna pentru fiecare vaccinul anti-COVID

Raspunsul Andreei Esca: "Vreau sa dansez la petreceri"

Raspunsul Varului Sandel: "Lansez provocarea pentru Cosmin Selesi"

Ce spune doctorul Marius Geanta despre aceasta abordare: Nu era potrivita in ianuarie sau februarie

Copiii isi vor aduce parintii la vaccinare

Mai multe secventieri

Astfel, intr-un clip postat pe pagina de Facebook RoVaccinare, Valeriu Gheorghita face apel la Andreea Esca , la Lucian Mandruta , la Mihai Bobonete si la Varu Sandel sa spuna ce contine vaccinul pentru ei."Ce contine vaccinul? Vaccinul contine mai putina suferinta, mai putini oameni bolnavi, mai putine decese, mai putine restrictii. vaccinul contine bucuria lucrurilor care ne-au lipsit in toate aceste luni de pandemie. Contine concedii petrecute la mare si in Delta cu prietenii si familia. Contine mersul la locul de joaca cu copiii. Contine zambetul oamenilor din spatele mastilor. Vaccinul contine normalitate!"Lansez o provocare pentru Andreea Esca, pentru Lucian Mandruta, pentru Mihai Bobonete si pentru Sandu Pop, cunoscut publicului ca Varu Sandel: Ce contine pentru voi vaccinul?", a spus Valeriu Gheorghita.Prima care a raspuns la provocare a fost Andreea Esca."Cred ca fiecare trebuie sa faca ceea ce-i dicteaza constiinta. Eu m-am vaccinat pentru ca vreau sa se termine odata cu aceasta pandemie. Sa merg fara masca peste tot, sa dansez la petreceri, sa merg la festivaluri, sa ma intalnesc cu toti cunoscutii si cu toti prietenii mei", a spus vedeta Stirile ProTV."Vreau sa calatoresc, vreau sa merg la teatru, vreau sa merg la film, cu fata descoperita.Acest vaccin pentru mine contine speranta ca ne vom intoarce la viata de dinainte de pandemie", a mai spus Andreea Esca.Si Sandu Pop a raspuns la provocare, mai mult, el dat si o pasa catre prietenul Cosmin Selesi."Nu spun nimanui ce are de facut. Fiecare gandeste si face ceea ce trebuie pentru el. pentru mine vaccinul inseamna libertate, inseamna fara frica si inseamna bucuria de a ma imbratisa cu oamenii dragi.Am primit provocarea de la domnul doctor Valeriu Gheorghita si o dau mai departe prietenului meu, Cosmin Selesi, sa vedem el ce zice", a comentat Varu Sandel intr-un clip postat pe Facebook Referitor la provocarile lansate pe Facebook, catre unele vedete foarte iubite de romani , doctorul Marius Geanta, co-fondator al Centrului pentru Inovatie in Medicina, spune ca acestea sunt foarte bune."Este o metoda buna si potrivita cu aceasta etapa populationala unde vorbim de a ajunge cu mesajele despre beneficiile vaccinarii la persoane care au nevoie de mai multe argumente.Argumentele stiintifice-medicale au fost comunicate extensiv in ultima jumatate de an. As indrazni sa spun ca daca o persoana doreste sa se informeze, nu are cum sa nu afle astfel de argumente.Atunci, dincolo de argumentele medicale, utilizarea emotiei si a elementelor care tin de viata de zi cu zi sunt la randul lor importante. Si cred ca genul acesta de argumente pot sa fie folosite fara riscuri.Deja sunt miliarde de doze de vaccin administrate la nivel mondial. Avem date care arata eficacitatea ridicata a acestor vaccinuri, iar reactiile adverse nu au fost altele decat ne-am fi asteptat conform prospectului", a precizat doctorul Marius Geanta pentru Ziare.com.Medicul a mai precizat ca aceasta metoda de transmitere a informatiilor este eficace in acest moment al campaniei de vaccinare si nu ar fi avut un rezultat bun daca era facuta mai devreme."In acest moment putem vorbi despre vaccinuri eficace si sigure care dau un control al pandemiei, fiind administrat la un numar foarte mare de oameni. Controland pandemia putem sa ne reluam activitatile pe care le-am avut inainte.Legarea actului vaccinarii cu aceste activitati reluate are foarte mult sens din punct de vedere comuncational, in aceasta etapa.Cred ca nu era potrivita aceasta abordare daca ar fost initiata, de exemplu, in ianuarie sau februarie. Era prea devreme din toate punctele de vedere", a mai spus medicul.Referitor la campania de vaccinare a copiilor, medicul Marius Geanta a mai precizat ca este posibil sa asistam la cazuri in care copiii isi conving parintii sa ii lase sa se vaccineze si chiar sa se vaccineze si ei."Probabil ca primii copii care se vaccineaza provin din familii in care parintii s-au vaccinat. Insa putem asista la cazuri in care copiii, mai ales cei care sunt pre sau adolescenti, vor intelege ca este important sa se vaccineze, le vor solicita acceptul parintilor si este de vazut in ce masura copiii, odata convinsi vor putea sa-si convinga parintii sa se vaccineze", a mai spus Marius Geanta.Despre situatia pandemica din Romania, medicul a mai spus ca pare ca este tinuta sub control, iar in acest moment am ajuns la etapa in care putem face secventiere pentru variantele coronavirusului, chiar pentru toate cazurile raportate."In prezent, pare ca avem un control al pandemiei. Se pare ca valul 3 s-a incheiat si cifrele arata acest lucru. Numarul de cazuri noi este tot mai scazut, iar acesta este un motiv de optimism.Cred ca sunt doua posibile explicatii pentru situatia de fata. O data este vorba despre aceasta pondere a vaccinarii care conteaza, in mod clar. Al doilea element este imunitatea unui numar mare de oameni dobandita, foarte probabil, ca urmare a trecerii prin boala.Numarul celor care au trecut prin boala si au facut forme usoare sau au fost asimptomatici si nu au mers la medici este, probabil, de ordinul milioanelor.Iar cei care s-au imunizat in valurile 2 si 3, fie ca au avut forme usoare, fie ca au fost asimptomatici, au acum protectie.Avem insa aceasta variabila a variantelor noi ale virusului, iar aici devine esential sa incepem sa secventiem mai mult decat am facut-o pana acum. Eu cred ca la un numar de 100-200 de infectii raportate, devine fezabila secventierea tuturor acestor cazuri, in fiecare zi in Romania. Astfel incat sa stim exact care este varianta de virus cu care oamenii se infecteaza si in acest fel sa intelegem mai bine riscul.Capacitate tehnologica avem sa facem secventierea la acest numar de cazuri. Si chiar indraznesc sa spun ca avem si capacitate umana si ma refer la cei care se ocupa de secventiere. Cred insa ca mai trebuie pusa la punct componenta de agregare si de analiza a datelor obtinute.Dar nu este ceva insurmontabil. Comisia Europeana a aratat deschiderea de a a ajuta statele membre si financiar si cu know how si cu tot ceea ce este nevoie. Iar in buget, din ceea ce am vazut sunt niste sume care pot sa acopere o mare parte din secventiere.Vaccinurile, din cate stim noi pana acum, protejeaza pentru toate variantele de pana acum", a mai explicat medicul.Conform rapoartelor de vaccinare, de la inceputul campaniei pana in prezent au fost administrate 8.110.583 de doze de vaccin anti-COVID, insa doar 4.404.555 de oameni s-au imunizat complet in tara noastra.