Record de persoane vaccinate: 76.590 de romani imunizati in ultimele 24 de ore. Doar 119 de reactii adverse raportate

In ceea ce priveste vaccinurile folosite, marea majoritate, 58.050, au fost seruri de la Pfizer, 8.744 Moderna si 9.796 AstraZeneca. In ceea ce priveste reactiile adverse, 51 au fost in urma imunizarii cu vaccinul produs de Pfizer, si doar 43 cu vaccinul AstraZeneca.De la inceputul campaniei de vaccinare 2.372.655 de romani au fost vaccinati cu cel putin o doza, si 1.466.149 au primit si rapelul.3.838.804 de doze au fost administrate de la inceputul campaniei de vaccinare in Romania.