O noua campanie de comunicare privind vaccinarea anti-COVID centrata pe partea emotionala. "Trebuie sa intelegem ca vaccinarea este un bun al tuturor"

"Guvernul Romaniei a pregatit o campanie de comunicare care va demara in curand pe toate canalele media, campanie care are ca element central partea emotionala, ceea ce ne-a lipsit in toata aceasta pandemie - distantarea fizica, care a fost necesara avand in vedere contextul pandemic si riscul de imbolnavire, si vaccinarea care este solutia prin care noi putem reveni unii langa altii, putem reveni la normalitate. Speram ca aceasta campanie de comunicare sa fie un plus in momentul de fata in ceea ce priveste constientizarea importantei vaccinarii ca metoda medicala corecta, sigura si eficienta de revenire la normalitate", a declarat coordonatorul campaniei de vaccinare anti-COVID, Valeriu Gheorghita , marti, intr-o conferinta de presa la Palatul Victoria Seful CNCAV a adaugat ca oamenii trebuie sa inteleaga ca autoritatile au fost si raman preocupate "de grijile, de fricile, de temerile lor" si nu sunt interesate de "cifre" sau "statistici"."Pe noi ne intereseaza, in final, ca fiecare persoana care doreste sa se vaccineze sa poata sa faca acest lucru si trebuie, prin orice mijloace, sa diminuam teama oamenilor, sa spulberam neincrederea. Cum? Prin profesionalism, prin dedicare, prin munca si prin a demonstra concret ca ne preocupa grija si nevoia oamenilor. Tocmai de aceea, aceasta campanie (...) are in centru partea emotionala, pentru ca, vrem sau nu, aceasta pandemie, pe langa consecintele medicale, a dus in acelasi timp o serie de consecinte de natura sociala, psihica foarte importante. Sunt oameni care au ramas cu sechele pentru toata viata.Sunt familii destramate, sunt oameni care si-au pierdut oamenii dragi - toate aceste lucruri conteaza si trebuie sa intelegem ca vaccinarea este un bun al tuturor, este un drept al tuturor si ceea ce facem si ceea ce ne dorim sa facem sunt acele actiuni care sa creasca increderea oamenilor in sistemul medical, in stiinta in general, in autoritate, daca vreti si in toti cei care, pana la urma, ne dorim ca din punct de vedere al sistemului de sanatate lucrurile sa mearga intr-o directie cat se poate de buna, incat fiecare sa-si gaseasca locul potrivit si momentul potrivit sa se vaccineze", a afirmat Valeriu Gheorghita.El a adaugat ca reusita campaniei de vaccinare poate fi declarata atunci cand ultima persoana care si-a dorit sa se imunizeze va putea face acest lucru in siguranta."Pana la acel moment, avem foarte mult de munca si suntem aici tocmai in sprijinul tuturor celor care, in momentul de fata, doresc sa se vaccineze, dar si al celor care inca ezita, care nu sunt hotarati. Cred ca rolul nostru determinant este acela de a putea schimba mentalitati", a subliniat presedintele CNCAV.