Doar putin peste 1.000 de persoane vaccinate in cadrul celor sase campanii mobile de weekend, in Bistrita-Nasaud

Cele mai multe persoane imunizate s-au inregistrat la nivelul municipiului Bistrita, unde la centrul de tip drive-through de sambata s-au administrat 432 de doze Pfizer, iar la centrul mobil din parcul municipal, organizat duminica, au fost administrate 245 de doze din serul Johnson&Johnson.Numarul cel mai mic de persoane imunizate in cadrul unei campanii mobile s-a inregistrat in comuna Spermezeu - 42.In comuna Rodna, unde s-a organizat un drive-through cu serul Johnson&Johnson, s-au vaccinat 155 de persoane, iar la Uriu si Sieu Odorhei au fost imunizate, in total, 144 de persoane, cu ambele tipuri de vaccinuri.Campania de imunizare in zonele rurale continua si in aceasta saptamana, echipa de vaccinare deplasandu-se luni in comuna Budesti, iar marti - in Urmenis si Silivasu de Campie.