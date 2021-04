CORONAVIRUS Romania. Numarul pacientilor la ATI creste alarmant: 1.496. Peste 130 de decese au fost inregistrate in ultimele 24 de ore

Pana astazi, 9 aprilie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 998.555 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID - 19).896.573 de pacienti au fost declarati vindecati.In urma testelor efectuate la nivel national, fata de ultima raportare, au fost inregistrate 4.942 cazuri noi de persoane infectate cu SARS - CoV - 2 (COVID - 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.In intervalul 08.04.2021 (10:00) - 09.04.2021 (10:00) au fost raportate 134 de decese (53 barbati si 81 femei), ale unor pacienti infectati cu noul coronavirus.Pana la aceasta data, la nivel national, au fost prelucrate 6.936.614 teste RT-PCR si 694.261 de teste rapide antigenice. In ultimele 24 de ore au fost efectuate 28.786 de teste RT-PCR (16.720 in baza definitiei de caz si a protocolului medical si 12.066 la cerere) si 10.724 de teste rapide antigenice.Pe teritoriul Romaniei, 64.525 de persoane confirmate cu infectie cu noul coronavirus sunt in izolare la domiciliu, iar 16.675 de persoane se afla in izolare institutionalizata. De asemenea, 49.003 persoane se afla in carantina la domiciliu, iar in carantina institutionalizata se afla 102 persoane.In unitatile sanitare de profil, numarul total de persoane internate cu COVID-19 este de 13.748. Dintre acestea, 1.496 sunt internate la ATI.