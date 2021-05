Coronavirus Romania. Peste 1.500 de cazuri noi raportate si 142 de decese in randul pacientilor COVID

Cati romani au fost declarati vindecati

Categoriile de varsta ale decedatilor

Cate teste au fost facute la nivel national

In acelasi interval de timp alte 142 de persoane au pierdut lupta cu virusul, ducand bilantul total al deceselor la 28.616.Numarul pacientilor in stare grava internati la ATI a ajuns la 1.121.Concret, Pana astazi, 5 mai, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.060.895 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID - 19).1.002.985 de pacienti au fost declarati vindecati.In urma testelor efectuate la nivel national, fata de ultima raportare, au fost inregistrate 1.564 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS - CoV - 2 (COVID - 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distributia pe judete a cazurilor per total si a celor noi o regasiti in tabelul de mai jos.Pana astazi, 28.616 persoane diagnosticate cu infectie cu SARS - CoV - 2 au decedat.In intervalul 04.05.2021 (10:00) - 05.05.2021 (10:00) au fost raportate 142 de decese (73 barbati si 69 femei), ale unor pacienti infectati cu noul coronavirus, internati in spitalele din Alba, Arad, Arges, Bacau, Bihor, Bistrita-Nasaud, Botosani, Brasov, Braila, Buzau, Caras-Severin, Cluj, Constanta, Dambovita, Dolj, Galati, Gorj, Harghita, Hunedoara, Iasi, Maramures, Mehedinti, Neamt, Olt, Prahova, Satu Mare, Salaj, Sibiu, Suceava, Timis, Tulcea, Vaslui, Valcea, Vrancea, Ilfov si Municipiul Bucuresti Dintre acestea, 7 decese au fost inregistrate la categoria de varsta 40-49 ani, 12 decese la categoria de varsta 50-59 ani, 36 decese la categoria de varsta 60-69 ani, 51 decese la categoria de varsta 70-79 ani si 36 decese la categoria de varsta peste 80 ani.135 dintre decesele inregistrate sunt ale unor pacienti care au prezentat comorbiditati, 4 pacienti decedati nu au prezentat comorbiditati, iar pentru 3 pacienti decedati nu au fost raportate comorbiditati pana in prezent.In unitatile sanitare de profil, numarul total de persoane internate cu COVID-19 este de 7.810. Dintre acestea, 1.121 sunt internate la ATI.Pana la aceasta data, la nivel national, au fost prelucrate 7.420.545 de teste RT-PCR si 922.015 teste rapide antigenice. In ultimele 24 de ore au fost efectuate 24.559 de teste RT-PCR (13.048 in baza definitiei de caz si a protocolului medical si 11.511 la cerere) si 12.423 de teste rapide antigenice.Pe teritoriul Romaniei, 22.691 de persoane confirmate cu infectie cu noul coronavirus sunt in izolare la domiciliu, iar 7.933 de persoane se afla in izolare institutionalizata. De asemenea, 49.070 de persoane se afla in carantina la domiciliu, iar in carantina institutionalizata se afla 113 persoane.