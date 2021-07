Organizatia Mondiala a Sanatatii sustine ca ii lipsesc 17 miliarde de dolari in lupta impotriva COVID

Seruri eficiente pentru statele bogate

Mecanismul global de acceleratie ACT, responsabil pentru accelerarea accesului la instrumentele de combatere a Covid-19 in tarile defavorizate, urma sa primeasca donatii de 17,7 miliarde de dolari pentru 2020-2021.Cu toate acestea, pana la sfarsitul anului 2021 lipsesc inca 16,8 miliarde, dintre care putin mai mult de opt miliarde sunt solicitate urgent."Tarile care se afla in proces de deschidere a companiilor sunt cele care au controlat in mare masura furnizarea de materiale de urgenta, cum ar fi echipamente de protectie personala, teste, oxigen si in special vaccinuri", a spus directorul OMS."Intre timp, tarile care nu au acces suficient la aceste produse se confrunta cu valuri de spitalizari si decese. Acest lucru este agravat si mai mult de variantele virusului", a continuat medicul Tedros.Una dintre componentele ACT-A este sistemul Covax, pus in aplicare la inceputul pandemiei si inainte de sosirea vaccinurilor eficiente, in incercarea de a garanta accesul echitabil la vaccinuri pentru intreaga lume.Dar, in schimb, statele bogate s-au grabit sa obtina cele mai eficiente seruri pentru a imuniza marea majoritate a populatiilor lor, privand natiunile sarace si persoanele vulnerabile si lucratorii din domeniul sanatatii de accesul la vaccinuri.Potrivit numaratorii AFP, incepand cu 6 iulie au fost injectate 3,25 miliarde de doze in 216 de tari si teritorii.In statele cu venituri ridicate, au fost injectate 84 de doze la 100 de locuitori . La cel mai sarace 29 de tari, acest numar scade la o doza la 100 de persoane.Covax a atins marti cifra simbolica a 100 de milioane de doze distribuite in 135 de tari si teritorii. Dar acest lucru este cu mult sub 300 sau 400 de milioane care erau asteptate, inainte ca India sa interzica exportul vaccinului AstraZeneca fabricat de Serum Institute din India si de unde provin marea majoritate a acestora.