Maraton de vaccinare cu tombola, in Dambovita. Cei care se imunizeaza pot primi autoturisme, televizoare smart sau frigidere

Maratonul de vaccinare din Dambovita incepe vineri si dureaza pana duminica."Evenimentul va avea loc la Casa de Cultura Colonie, localitatea Doicesti, si in toate centrele de vaccinare din judetul Dambovita, fara programare, doar cu cartea de identitate", informeaza Directia de Sanatate Publica.Un grup de firme care activeaza in domeniul productiei de ciment va organiza cu aceasta ocazie o tombola cu premii "la care vor putea participa toate persoanele care incep schema de vaccinare (prima doza), indiferent de tipul de vaccin impotriva coronavirusului, in orice centru de vaccinare din judetul Dambovita, in perioada 04-06.06.2021", transmite DSP.Conform anuntului postat pe site-ul companiei implicate in acest proiect, participantii la tombola pot castiga unul dintre cele doua autoturisme Dacia Logan, insa organizatorul mai pune la dispozitie 50 de televizoare smart, 50 de combine frigorifice, precum si 500 de fiare de calcat.Numarul total de persoane vaccinate anti-COVID in judetul Dambovita este de 94.899, dintre care 73.452 de persoane cu schema de vaccinare completa, iar 16.646 cu o doza, arata datele facute publice, miercur,i de catre Prefectura judetului si centralizate in 1 iunie.